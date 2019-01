Ivanna Herrera Loto hizo podio

Fotos FELIZ. La atleta de La Banda (1ª de der. a izq.) se destacó durante todo el 2018 y fue elegida como la mejor deportista de dicha ciudad.

La fondista bandeña, Ivanna Herrera Loto cerró la temporada 2018 con un podio recientemente en la provincia de Córdoba, en donde participó de una prueba de calle sobre 10 kilómetros.

Ivanna Herrera Loto consiguió terminar la carrera en la quinta posición en la clasificación general en tanto que en su categoría, por edad, finalizó en la segunda posición entre las damas, en la cita atlética que se desarrolló en la ciudad de Río IV ante una verdadera multitud.

La atleta se mostró feliz por volver a Santiago con un podio y otro reconocimiento interprovincial. Pero Ivanna está contenta no sólo por cerrar bien el año sino también por haber sido distinguida como la deportista del año en la Fiesta del Deporte organizada por la Municipalidad de la ciudad de La Banda. "Estoy feliz por haber tenido un buen año, y este reconocimiento como la mejor me pone contenta y me estimula a seguir trabajando duro para este nuevo año que recién arranca. Gracias", dijo.