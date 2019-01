Pasó Año Nuevo preso por amenazar a su ex pareja

02/01/2019 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Un joven recibió el año nuevo tras las rejas, después de que su ex pareja lo denunciara, luego de haber sido amenazada vía telefónica.

El hecho se desencadenó el lunes a la mañana, cuando la víctima de 31 años se trasladaba a su lugar de trabajo.

En ese momento, recibió un llamado telefónico de su ex pareja, un joven de 29 años oriundo de Beltrán, quien le manifestó que viajaría a Las Termas para retirar a su hijo de 4 años.

La damnificada le habría manifestado a su ex que el menor no quería ir, razón por la cual no lo iba a mandar con él. Ante esa respuesta, el acusado la comenzó a agredirla verbalmente y la amenazó diciéndole: "Si yo quiero lo voy a llevar, qué te crees vos y si te encuentro a vos en el camino ni te vas a enterar de que te voy a hacer".

Atemorizada, la mujer se trasladó en horas de la siesta a la oficina del Menor y la Mujer donde radicó una denuncia. El hecho fue informado al fiscal de turno, Dr. Marcelo Sgoifo, el cual dispuso la aprehensión del acusado.