Vuelven The Big Bang Theory y Young Sheldon

02/01/2019 -

Warner Channel estrena capítulos de The Big Bang Theory y Young Sheldon a partir del lunes 7, a las 21. Los nuevos episodios arrancan con el esperado crossover "The VCR Illumination". En este episodio Sheldon y Amy se encuentran cabisbajos luego de que su teoría fuera refutada, ambos encuentran una cinta VHS donde Sheldon, aun siendo un niño, lo motiva a seguir luchando y no rendirse. También, en este cruce de historias, Bernardette trata de ayudar a Howard en su audición de Magic Castle.