Un gato recibe las caricias de un perro y su reacción se volvió viral

El video de la reacción de un gato al recibir la caricia de un perro se convirtió en furor en Twitter, al ser reproducido por más de 13 millonnes de usuarios.

El clip, fue publicado por la usuaria Jordan Ireland, empieza con el gato, llamado 'Pumpkin', que está acostado tranquilamente en el sofá cuando la perra 'Maggie' lo acaricia con un suave toque con su pata delantera derecha. El gato se levanta, se acerca a la perra y la abraza.

"¿Acaba de acariciar mi perro a mi gato? ¿Y mi gato simplemente ha abrazado a mi perro?", escribió la twittera en su publicación.

Did my dog just pet my cat?? And did my cat just hug my dog?? pic.twitter.com/PuNWB1Ggzw