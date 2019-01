El feroz ataque de león que acabo con la vida de su cuidadora

-

Un león del zoológico norteamericano Conservator Center de Burlington, en Carolina del Norte, Estados Unidos, atacó ferozmente a una joven de 22 años que trabajaba como su cuidadora, acabando con su vida.

El hecho ocurrió el último domingo 30 de diciembre cuando la mujer identificada como Alexandra Black limpiaba uno de los recintos del de estos leones. Según reportó la página de Facebook del zoológico el mamífero llamado Maathai fue sacrificado por agentes de emergencia para poder tener acceso al cuerpo de la joven.

Previamente la policía local reportó a medios locales que antes de aniquilar al león, éstos intentaron calmar al animal para que ingresen al local y logren salvar a la Alexandra Black, sin embargo, como no era posible se decidió matar a Maathai de 270 kilogramos.

Concervators Center fue fundada en 1999 como una “organización educativa sin fines de lucro dedicada a brindar un hogar especializado para especies de carnívoros seleccionadas” y mediante su cuenta de Instagram, el zoológico indicó que nombraron al león como Maathai en honor a la Premio Nobel de la Paz de 2004, la ecologista africana Wangari Maathai.

En Facebook algunos internautas manifestaron su posición en contra del sacrificio del animal y alegan que se debió tomar otras opciones.

The Caswell Sheriff’s Office just now leaving Conservators Center - where a worker was killed today by a lion. The nonprofit, according to its website, is home to more than 80 animals including lions & tigers. #ABC11 pic.twitter.com/OtrPW88c2j