Otra vez Ersa deja hoy a miles de usuarios sin servicio de colectivos

Fotos PREOCUPACIÓN. La UTA reclama porque el dinero adeudado lo envía el Estado para los choferes, no a la empresa.

03/01/2019 -

Después de arduas horas de negociación, por decisión del gremio de UTA los choferes de las distintas líneas de Ersa harán hoy una nueva medida de fuerza, atento a la falta de pago de sumas no remunerativas que se había comprometido a abonar ayer la empresa.

El paro afectará a los usuarios de las líneas 110, 112, 114, 116, 119 y 120 que cubren gran parte de recorridos de capital.

Esta nueva decisión se determinó ayer por la tarde tras una audiencia de partes, de la que participaron el subsecretario de Trabajo de la provincia, Walter Assefh; el secretario general de UTA, Jorge Pacheco; el gerente de la empresa Ersa, Hugo Eduardo Peralta y el fiscal municipal de la ciudad capital, Martín Ramos.

Una vez concretada la reunión, se dejó constancia que "la representación patronal no se encuentra en condiciones económicas para afrontar el pago de la suma no remunerativa de $3,814, cuyo vencimiento operaba en diciembre de 2018".

En tanto, la parte gremial manifestó que durante el mes de diciembre "estuvo en conversaciones con la empresa en cuestión, a los fines de arribar a un acuerdo del pago, ya que la suma no remunerativa fue entregada a la patronal mediante subsidio nacional, y atento al incumplimiento de la misma, se decide adoptar medidas de fuerza a partir de las 5 de la mañana de este jueves 3 de enero de 2019", indica el expediente de la audiencia realizada.

"Ersa no quiere darnos ninguna solución para que se haga efectivo el pago de una cifra no remunerativa que envía el Estado nacional para los choferes. No es un dinero que gasta la empresa, por eso no entendemos por qué no nos pagan", expresó molesto Pacheco, gremialista de la UTA. Esta razón obligó a la medida de fuerza que perjudicará a más de 70 mil usuarios santiagueños.

El dirigente gremial explicó que el dinero que deben abonar a los trabajadores del volante, "lo recibieron a fines de diciembre y Ersa no pagó, a diferencia del resto de las empresas del transporte público. Encima esta empresa no nos da ninguna fecha estipulada para pagar lo adeudado. No hay vuelta atrás, vamos al paro irremediablemente", resaltó.

Atento a esta situación, hoy por la mañana se realizará una asamblea en la sede de la UTA para determinar los pasos a seguir, quedando abierta la posibilidad de más medidas de fuerza por tiempo indeterminado.