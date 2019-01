Carlos Lampe prioriza quedarse a jugar en Boca

03/01/2019 -

El arquero boliviano Carlos Lampe, por la lesión de Andrada llegó a Boca como refuerzo para la parte final de la Copa Libertadores y aunque no pudo jugar ni un minuto, sueña con quedarse en la institución de la "Ribera".

"Mi prioridad es quedarme en Boca, y la segunda, quedarme en el fútbol argentino. Todo puede pasar, hay un nuevo técnico. Pero por el momento está difícil", afirmó en diálogo con TyC Sports.

El nacido en Santa Cruz de la Sierra no ocultó sus ganas de continuar en el "Xeneize": "Me queda esa espinita de no haber aportado adentro de la cancha. Yo tenía que sumar y apoyar juegue quien juegue. Lo más importante es que la competencia sea sana".