Aicega le tiene fe a Las Leonas para Tokio 2020

03/01/2019 -

Aicega habló de que siempre se espera demasiado de Las Leonas. Las ve para llegar bien a los Juegos Olímpicos del 2020.

Si bien no está "en la interna", Magui Aicega es palabra autorizada para hablar de unas leonas que en el 2018 no pasaron de cuartos en el Mundial: "A mí me gusta siempre ver a futuro, y lo que más quiero es que Las Leonas estén en un torneo y en el lugar que tienen que estar. No se les vienen dando los resultados y el juego. Parece que desde que se retiró Lucha (Aymar), última de mi generación, parece que Las Leonas siempre tienen que llegar a lo más alto, sin tener en cuenta que hubo una gran renovación". Magui sigue su análisis: "Ni nosotras logramos lo que logramos de un día para el otro. Hoy, todos esperan una medalla. No tengo dudas de que este grupo va a llegar bien a Tokio", dijo.