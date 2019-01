Despidieron a 48 obreros de Coteminas y podrían haber más desvinculaciones

Fotos TEXTIL. Ofreció pagar indemnizaciones.

03/01/2019 -

El interventor del gremio Asociación Obrera Textil (AOT) Mario Quiroga confirmó que la empresa textil Coteminas despidió en la víspera a 34 obreros asociados a ese sindicato, pero señaló que en total los despidos ascienden a 48 ya que a los propios se agregaron otros 14 del sindicato Setia.

"A los muchachos ayer les han mandado los telegramas de despido, asegurando el pago del 100% de la indemnización. Pero tenemos un inconveniente en la forma de pago, que no es en una cuota sino en varias. Por ello tendremos una audiencia mañana (por hoy) en la Subsecretaría de Trabajo", indicó.

De acuerdo con lo señalado por el gremialista, "la empresa manifestó que no tiene ventas y por eso no puede seguir soportando esa situación sin producir. Por eso tampoco nos garantizó que el número de despidos va a quedar ahí. Si en 3 meses no aumenta la demanda, va a haber más desvinculaciones. Ya venimos con varias desvinculaciones, eran unas 300 personas en el sector de sábanas y ahora quedan unas 70", indicó.

Destacó que "ya venían anticipando vacaciones, trabajando de martes a sábado y hoy lo que dijeron es que van a seguir así, sin trabajar los días lunes". Puntualizó que "este mismo sistema se quiere implementar por otros tres meses, con la esperanza que en el segundo trimestre empiece a levantar la demanda".