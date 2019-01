Guido Pella no puede seguir en Doha

03/01/2019 -

El tenista bahiense Guido Pella concluyó su participación en el ATP 250 de Doha de tenis al no presentarse a jugar por lesión el partido que tenía que disputar ante el italiano Marco Cecchinato por los octavos de final.

"Lamentablemente no pude jugar hoy (por ayer), por una fuerte lumbalgia que me agarró cuando me desperté. Me da tristeza irme de Doha así, pero estas cosas pueden pasar", escribió Pella en su cuenta de Twitter.

En su debut en este 2019, el tenista bahiense había derrotado al turco Cem Ilkel por 7/6 (1) y 6/3.

Guido Pella también había accedido a la segunda ronda de dobles junto al húngaro Marton Fucsovics.

Ambos jugadores iban a enfrentarse a la pareja integrada por el paquistaní Aisam-ul/Haq Qureshi y al mexicano Santiago González por los cuartos de final.

De esta manera, el tenista argentino vio frustrada su gran chance de seguir avanzando en el certamen de Doha, en donde ya iba en busca de los cuartos de final.