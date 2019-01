El Dr. Zamora recibió al tenista Lucca Guercio

Fotos ALEGRÍA El Dr. Zamora recibió en su despacho el jugador capitalino, quien nos representa a nivel internacional

03/01/2019 -

El gobernador de la provincia Dr. Gerardo Zamora recibió en su despacho la visita del tenista santiagueño Lucca Guercio, campeón en el Sudamericano Sub 12 e integrante del seleccionado de la Asociación Argentina de Tenis (AAT). La promisoria figura del tenis santiagueño y argentino estuvo acompañado por sus padres Marcos Guercio y Ximena Villalba.

Durante la reunión, el Dr. Gerardo Zamora felicitó a Lucca por el gran año deportivo que tuvo. El tenista le agradeció al primer mandatario provincial el apoyo recibido, contó lo que jugó en el 2018 y lo que se viene para este año.

Finalizada la reunión Lucca Guercio contó "tengo 12 años. Comencé a practicar tenis como una diversión desde los 4 años. Después participé de torneos, me gustó y me ha ido muy bien. He podido salir campeón con la Selección Argentina de Tenis (AAT) categoría 12 en el Sudamericano en Perú, el Mundialito de América en Bolivia y en los torneos argentinos G1 que son los más importantes. Mi expectativa es seguir entrenando, participar de más torneos y llegar a los sudamericanos". Lucca agregó "agradezco al Dr. Gerardo Zamora por su apoyo y que me reciba para charlar".

El juvenil santiagueño tendrá acción recién en febrero, cuando arranquen todos los torneos.