Zico dijo que Diego es mejor que la "Pulga"

03/01/2019 -

El ex crack brasileño Zico afirmó que Diego Maradona "es mejor" que Lionel Messi en una comparación basada en los equipos que jugaron y en los logros obtenidos en el seleccionado argentino.

"Maradona jugaba un fútbol más competitivo, dio mucho a los equipos que jugó, al igual que Messi, pero Maradona dio mucho por la Argentina; fue campeón del mundo e incluso subcampeón del mundo", manifestó Zico en una entrevista realizada por el sitio "Omnisport" que se viralizó en las redes sociales.

Zico, quien participó en los mundiales de 1978, 1982 y 1986 con Brasil, señaló que Maradona se destacó en grandes competiciones con la Argentina "incluso cuando no era la favorita" y cuando no tenía las "grandes estrellas" que ahora militan en el fútbol europeo.

"Maradona no jugó en un equipo como el que juega Messi ahora. Y en Barcelona, Maradona no jugó con Piqué, Luis Suárez, Iniesta, Xavi o Neymar como lo hizo Messi’, señaló la leyenda del fútbol brasileño. A su vez, el ex futbolista apodado el "Pelé blanco" indicó que Maradona "tuvo más marcaje" con respecto a Messi.