La catarsis de Dalma Maradona en instagram rozó a su padre

03/01/2019 -

Dalma Maradona atraviesa el séptimo mes de su primer embarazo, fruto de su matrimonio con Andrés Caldarelli, y aunque la vida parece sonreírle en su estado maternal, usó Instagram para expresar todo aquello que la separó de su padre en el 2018 y que continúa poniendo distancia entre ellos en este nuevo inicio de año.

"¡Este año lo arranco sin nada de toda esta mierda! Escribo y sueltoà Yo no necesito mentir. Yo no necesito caretear nada. Yo no necesito hacerme la boluda para pasarla mejor...", comenzó el desahogo en Instagram. Y continuó: "Tampoco necesito que el abogado de mi papá diga que es mi ‘amigo’, y mucho menos ponerle el nombre de él (Diego) a mis hijos. Mucho menos irme de vacaciones con la novia de mi papá con tal de viajar de arriba... Yo no necesito publicar fotos con él para que la gente las vea... Solo agradezco haber pasado los mejores años de su vida con él... Me crió, me contó cuentos, me bañó, bailamos, cantamos y nos amamos mucho de verdad! Pasamos momentos muy jodidos y estuvimos ahí... Y lo volveríamos a hacer... Ojalá no sea necesario. Pero si hay algo que no me va, se lo digo o dejo de compartir si no estoy de acuerdo...".

En su extenso texto, la hija mayor de Claudia Villafañe hizo referencia al perdón. "También hubo cosas que me dolieron mucho... Tal vez algún día perdone cosas que hoy no puedo".