Juanse: "Spinetta es muy superior a cualquier artista"

03/01/2019 -

Juanse se lanzó como solista con su nuevo disco "Stereoma" y opinó en una entrevista con Télam que Luis Alberto Spinetta "es el Tesla de la poesía".

En "Stereoma", en el que Juanse muestra, como un rompecabezas, distintas facetas del rockero como artista y compositor, con un especial cuidado en el sonido y en el tratamiento de las voces, sin dejar de ser un disco de rock and roll, sorprenden algunas baladas de esas que llegan para quedarse entre los tantos clásicos que compuso junto a colaboradores como Gori, Ponch y Juan Colonna entre otros.

Juanse habló con Télam de su nuevo trabajo:

¿Cómo venías con las letras? ¿Te surge siempre después de la música?

No, las hago así. Inclusive Gori, es un gran letrista. Porque claro, tiene que haber como una especie de pica para poder reaccionar, entonces eso me gustó. Jugar con Gori, mostrar y que me muestre. Se forma un intercambio copado. Después del segundo o tercer tema es como que no puedo, porque yo tengo un montón de cosas para decir todavía. No son cosas clave para el mundo, eso seguro (risas).

¿Sobre qué querías hablar?

J:- Sobre mis abstracciones. Mi abstracción pasa por otro lado. Nunca fui el protagonista de mis letras, por ejemplo. Hay escritores de novelas que lo que hablaron en toda la novela fue de lo mismo durante toda su carrera y fueron muy exitosos. ¿Por qué? Porque descubrieron que hay un sector de la sensibilidad del cerebro donde esa temática siempre a va funcionar. Yo no, a mí no me gusta agradar. No sé por qué, eso lo tuve desde chico. Entonces voy discutiendo con el acervo. ¿Qué hago? Hago lo que me gusta. De casualidad en algunas cosas coincide con el público lo que me gusta.

¿Te gustaban más las abstracciones de Luis Alberto Spinetta?

Luis no es una influencia, es la base. Todo ser humano que se jacte de tener movilidad propia poética si no está involucrado en la poesía de Luis Alberto, que venda pizza. Luis Alberto es el Tesla de la poesía, es el que realmente la inventó. Es muy superior a todos los artistas que te puedas imaginar. El inglés es un idioma que se adapta bastante y tiene la particularidad de poder recibir expresión a través de palabras que se adecuan automáticamente al sonido o a la temática métrica musical. El español no. Es mucho más rico, es mucho mejor idioma que el inglés en ese aspecto. En ese aspecto y en todos. Pero también al ser más rico es más difícil, y Spinetta lo dominaba como para vos prender el aparato y para mí decir esta enorme cantidad de cosas que ya no recuerdo.