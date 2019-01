Laurita Fernández confesó que por primera vez piensa en la posibilidad de armar una familia, pero junto a Nico Cabré

03/01/2019 -

Las astrólogas argentinas Jimena Latorre, Lourdes Verón y la numeróloga Pitty coinciden en que éste será el gran año de Laurita Fernández, quien protagoniza "Sugar", en la temporada teatral de Mar del Plata, pero además está bajo la lupa de los programas dedicados a la farándula por su romance con el actor Nicolás Cabré, el soltero más codiciado.

Al respecto, en su primera tapa para las revistas del corazón, Laurita le envió un mensaje sin vueltas a su novio: "Quiero que Cabré sea el padre de mis hijos", aseguró y agregó: "Jamás sentí tanto amor por ningún otro hombre".

Haciendo un paralelismo con lo que fue su noviazgo con Federico Hoppe, o Federico Bal, con quien estuvo en el verano pasado, Laurita explicó: "Con él (por Nico) se dieron las cosas de otra manera: siento un amor que no había sentido. Todo es espontáneo. Cuando sacamos una foto y le digo que salí mal, él no me deja arreglar el pelo y sacar otra. Me dice que la foto es la del momento".

Y cuando le consultaron si aceptaría convivir con Cabre, la bailarina contestó de inmediato: ‘¡Sí! Con él no tengo un no. Es sí a todo: quiero vivir al lado suyo lo que me resta de vida. Dejo que las cosas se vayan dando cuando tengan que ser, pero mi deseo es estar siempre juntos. Me siento de una manera muy especial con su compañía".

Además, aclaró en la entrevista con Caras: "Con él me pasó algo que no me había pasado nunca, pensar en formar una familia con alguien el día de mañana. Tuve relaciones y amores antes, pero no proyectaba. También pasamos las Fiestas juntos. Primero fui yo con su familia y después él vino con la mía".

Este verano Cabré no está realizando temporada en Mar del Plata porque prepara otro proyecto. Pero quien sí está en "La Feliz" es Fede Bal. ¿Se verá en algún momento con Laurita?.