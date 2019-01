Karina temió por su vida, por eso escrachó a su hermano

03/01/2019 -

En la madrugada del 1 de enero, Karina "La Princesita" Tejeda, quien protagoniza la obra "Siddharta: buscando la verdad", en Carlos Paz, sorprendió a sus seguidores de Instagram con la transmisión de un video en vivo mientras era atacada verbalmente por su hermano, Ezequiel Tejeda, con quien había compartido el festejo de Año Nuevo.

Aunque la cantante se ocupó después de borrar el video, la noticia se multiplicó rápidamente. Ayer, la ex del "Kun" Agüero explicó en el programa "Intrusos" lo sucedido: "Los que hemos crecido con violencia en la familia naturalizamos muchas cosas que no tienen que ser. Le pedí a mi hermano que no insulte más. Subí el video y lo borré, pero ya lo habían visto todos. Mejor, porque si no lo niego como hago siempre", admitió Karina y aseguró que además del miedo, lo que la impulsó a publicar las imágenes fue que sintió "más vergüenza que otras veces, porque fue delante de los demás, en mi ámbito de trabajo. Había testigos. Él me dijo que exageré por subir el video a las redes sociales".

Paralelamente, reflexionó: "Él es así, es como mi papá, si hay algo por lo cual no me arrepiento de lo que hice es porque desde los medios siempre pedimos que hagan la denuncia, y cuando te pasa a vos, lo dudás, es muy difícil separar el amor de lo que pasó".

Karina detalló cómo fueron esos instantes previos al violento desenlace. "Veníamos de la casa de Flavio (Mendoza). Yo manejaba así que había brindado con gaseosa, agradezco que tuve con todas las luces para reaccionar. En la ruta frené a un costado y llamé al 911", contó Karina sobre los instantes previos al violento desenlace que comenzó cuando su hermano incomodó a un compañero del elenco en la fiesta de Año Nuevo, por lo que ella le dijo: "Cerrás el orto y te volvés a Buenos Aires". Él tomó esa actitud como una defensa de Karina hacia su compañero, y siguió con sus reclamos.

"Es un tema delicado porque es alguien a quien le tengo mucho amor y cariño. En ese momento pensé ‘¿por qué lo hice?’ (en relación al video). Entiendo que fue por miedo. Previo a eso ya había llamado a la policía y como mucha bola no me dieron le dije ‘basta porque voy a subir el video’. Él no paró y subí el video por miedo", relató.

"Después sentí culpa porque en esos momentos no pensé ‘soy conocida’. Siendo víctima uno siempre siente culpa. Fue un pedido de ayuda para mí y para mi hermano. Uno está cansado de que pasen estos episodios, de llamar a la policía y no tener respuesta", dijo "La Princesita", en el programa de América.