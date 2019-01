Qué fue lo que motivó la agresión de Ezequiel Tejeda

03/01/2019 -

Karina "La Princesita" había sido invitada, junto al resto del elenco de "Siddharta", a celebrar la llegada del 2019 en la casa que Flavio Mendoza, el productor del musical, había estrenado este año; y decidió ir con su mamá, su hija Sol y su hermano Ezequiel, sin imaginarse el momento incómodo que iba a pasar esa noche.

"Lo que me hizo enojar fue que pasó en mi lugar de trabajo. Pasé un momento medio incómodo de él con un compañero. Sentí que lo había incomodado y le había faltado el respeto. Y no le dije ‘callate la boca’, le dije ‘cerrás el orto’. Le dije así, ‘te callás y te vas para Buenos Aires’. Y a partir de ahí me dijo ‘ah, te ponés del lado de él’’, explicó Karina, en el programa Instrusos.

En Involucrados, Cora Debarbieri había adelantado detalles del origen de la discordia, gracias a los datos aportados por un testigo. "El hermano de Karina estaba totalmente sacado, tenía varias copas de más. Todo se inició en la casa de Flavio por una botella de champán. Un bailarín estaba por destapar una botella y el hermano de Karina comenzó a ‘bardearlo’. Ese fue el primer llamado de atención por parte de Karina y se generó un malestar", contó. La discusión continúo de regreso a la casa de la cantante adonde se volvió incontrolable.