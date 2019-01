Antes de viajar a la Argentina, Paul lanzó nuevo tema

03/01/2019 -

Paul McCartney dio a conocer ayer la canción "Get enough", un nuevo tema co-escrito y producido por el líder y cantante de OneRepublic Ryan Tedder, grabado en las sesiones de su último disco "Egypt Station", pero que no llegó a formar parte del álbum.

McCartney se presentará el próximo 23 de marzo por cuarta vez en la Argentina, en el Campo Argentino de Polo, ubicado en el porteño barrio de Palermo, en el marco de su "Freshen Up Tour", en el que combina clásicos de los Beatles y de Wings, con composiciones de "Egypt Station".