Oscar Ledesma develó por qué cortaron a Maxi Stanic

Oscar Ledesma, presidente del Club Olímpico, hizo declaraciones sobre la situación que vive por estas horas la institución bandeña, luego de la baja del jugador Maximiliano Stanic.

En una entrevista con Uno Contra Uno Radio, explicó: “Una vez consumado el partido con Libertad (20 de diciembre) fuera de la cancha en el vestuario, Maxi, nuestro capitán, se dirigió ante todos de mala manera, contra sus compañeros, cuerpo técnico y la institución. Él puede dar más precisión, yo no fui testigo porque no estuve, pero si tenemos los informes de las personas que fueron testigos, incluso los jugadores pueden decir cuál fue la frase que expresó. Podría haber estado caliente, pero no voy a aceptar que en el lugar de trabajo donde se le da de comer, diga o haga cosas que no están bien. Eso va contra los intereses del equipo, el staff y la institución”.

Seguidamente agregó: "Yo fui a buscarlo a Maxi hace 5 meses para que renueve con nosotros, cuando tenía otra oferta, nos tomamos el tiempo. Nos demoramos en tomar la decisión (de cortarlo) para comunicarnos con letrados para arreglar la situación legal y dejamos pasar las fiestas y al regreso se hizo público, eso es todo. No hay cuestiones económicas, no hay nada de las cosas que se dijeron“.

En otro pasaje de la entrevista radial, Ledesma realizó una delicada revelación: “Fui testigo que en Río Gallegos cuando fuimos a jugar contra Hispano, en el mismo hotel donde convivíamos metieron prostitutas en la habitación de al lado. Uno hace la vista gorda en muchas situaciones porque uno quiere ir para adelante”.

“Soy uno de los dirigentes que menos habla, pero volviendo a lo de Maxi fue todo eso. Yo hablé con él y con el representante (Carlos Prunes), que se sorprendió porque no sabía nada. Maxi le pidió que le busque otro equipo porque en un equipo de mierda no iba a estar”.

“Yo busque a Maxi para que renueve, no era la manera que él, el Club y yo quería que finalizaran las cosas, pero hay situaciones que exceden y van contra los intereses del equipo y el club”, finalizó.