El peligroso hallazgo dentro de un pan dulce

Este insólito caso se registró alrededor de las 23.35 del lunes, en el interior de una casa ubicada en el barrio Remansito de Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, informó el sitio ultimahora.

Fátima Román Rodríguez contó que toda la familia se reunió para compartir la fiesta de Año Nuevo en la casa de su madre y cuando se disponían a cenar oyeron que una bala cayó encima del techo. Posteriormente, se percataron del orificio de entrada de la bala, realizaron una intensa búsqueda, pero no hallaron el proyectil.

Finalmente, este martes, en horas de la mañana, cuando su madre estaba preparando el desayuno se percató de que la bala perdida impactó contra el pan dulce que estaba en la mesa, dentro de un canasto navideño.

"Empiezo con éste 2019 diciéndole a todos y reafirmando que los milagros si existen, ¡Que Dios es un Dios vivo y misericordioso grande! (sic)”, expresó Fátima Román Rodríguez a través de su cuenta de Facebook, donde mostró las fotografías de lo sucedido.

Dijo que la bala cayó a centímetros nada más de donde estaba su madre y que fue tan grande el susto que ni siquiera pudieron disfrutar de la cena, ni brindar para recibir el Año Nuevo.

"Esto es un llamado a la conciencia de todo el mundo, porque tampoco es ni el primer caso. Sólo termino diciendo y recordando a Paz Valentina: 'Las balas no van al cielo, las personas sí, ya no más balas perdidas' (sic)", manifesto al sitio Ultimahora.com

“Esto es un llamado a la conciencia de todo el mundo, porque tampoco es ni el primer caso. Sólo termino diciendo y recordando a Paz Valentina: ‘Las balas no van al cielo, las personas sí, ya no más balas perdidas’ (sic)“, manifesto al sitio Ultimahora.com