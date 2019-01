CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de enero de 2019

04/01/2019 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.45 BAJO PRESIÓN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 BAJO PRESIÓN (CONTINÚA)

23.00 POR EL MUNDO MEJORES DESTINOS

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

22.00 INTRATABLES

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

17.45 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIA

20.00 DOCUMENTALES

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON

22.30 ESPECIAL MIDACHI





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

19.30 ANIMADORES

20.30 DALE FERRO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

04.21 S.O.S. VECINOS AL ATAQUE

06.20 LIBEREN A WILLY

08.21 OTTO: EL RINOCERONTE

09.49 EL CLUB DE LOS CINCO

11.47 LA MÚSICA NUNCA PARÓ

13.48 UNA BUENA MENTIR

16.03 ESCUCHA TU DESTINO

18.12 LOTTERY TICKET

20.09 HAPPY GILMORE

22.00 TRASCENDER

TCM

12.27 LA NIÑERA

12.51 LOST

14.19 CASADOS CON HIJOS

14.44 CASADOS CON HIJOS

15.08 CASADOS CON HIJOS

15.33 DUMBO

16.40 SUPERMAN IV

18.17 JACKIE CHAN’S: PRIMER IMPACTO

19.54 TONTO Y RETONTO

22.00 UN HOMBRE ENTRE SOMBRAS

23.51 LA NOCHE DE HALLOWEEN

01.37 CAZADOR DE HOMBRES

03.50 LOST

TNT

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.40 UNA FAMILIA NUMEROSA

08.33 POSEIDÓN

10.13 10.000 A.C.

12.02 BIENVENIDO A LA JUNGLA

13.37 UN SUEÑO POSIBLE

15.56 LA PROPUESTA

17.52 EN BUSCA DE LA FELICIDAD

19.54 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

22.00 PRÍNCIPE DE PERSIA: LAS ARENAS DEL TIEMPO

00.02 KUNG FUSIÓN

01.46 TERMINATOR: LA SALVACIÓN

03.38 LA CASA DE CERA

SPACE

06.56 AUTOPISTA MORTAL

08.28 PRUEBA DE VIDA

10.53 S.W.A.T.

12.56 EMPERADOR

14.49 RENDIRSE JAMÁS 2: COMBATE FINAL

16.37 NEVER BACK DOWN: NO SURRENDER

18.26 EL MÁXIMO JUEGO

20.08 MÁXIMO RIESGO

22.00 ESPÍRITU OSCURO

23.35 INFECTADO

01.08 ESPÍRITU OSCURO

02.45 ASÍ EN LA TIERRA COMO EN EL INFIERNO

04.10 ANIMAL

SONY

06.00 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK ISH

09.00 SHARK TANK COLOMBIA

14.00 SHARK TANK MÉXICO

15.00 LOBO ADOLESCENTE

16.00 LOBO ADOLESCENTE

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 LOS ÁNGELES DE CHARLIE: AL LÍMITE

22.00 SHARK TANK COLOMBIA

01.00 SHARK TANK MÉXICO

02.00 LOS ÁNGELES DE CHARLIE: AL LÍMITE





A DÓNDE IR

PLAZA AÑORANZAS (PARQUE AGUIRRE)

*HOY Y MAÑANA, 48ª EDICIÓN DEL FESTIVAL DE LA CHACARERA, CON LA PRESENCIA DE PETECO CARABAJAL Y NÉSTOR GARNICA, ENTRE MUCHOS OTROS ARTISTAS.





LA POSTA (RUTA 34 Y AVDA. SAN MARTÍN, BELTRÁN)

*HOY, ACTUARÁN GRUPO MIEL DE PALO, CON FOLCLORE; Y EL QUINTETO DE CHICHO BANEGAS.





TEATRO LA CASA (SAN LORENZO 272)

*SÁBADO 19, A PARTIR DE LAS 22, SE PRESENTARÁ CIELO RAZO.





CLUB SARMIENTO (LA BANDA)

*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO 2, Y DOMINGO 3 DE FEBRERO, FESTIVAL DE LA SALAMANCA, CON LA PRESENCIA DE ABEL PINTOS, LUCIANO PEREYRA Y MUCHOS OTROS ARTISTAS.





CINES

SUNSTAR

WIFI RALPH (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

03/01 -04/01 17:00 (Cast) 19:30

(Cast)

05/01 -06/01 - 14:30 (Cast) 17:00

(Cast) 19:30 (Cast)

BUMBLEBEE (3D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

03/01 - 22:00 (Cast)

04/01 -05/01 22:00 (Cast) 00:20

(Cast)

EL GRINCH (2D)

AVENTURA (ATP)

03/01 -04/01 16:45 (Cast)

05/01 -06/01 - 14:30 (Cast) 16:45

(Cast)

AQUAMAN (2D)

CÓMIC, ACCION (+ 13 AÑOS)

03/01 - 18:45 (Cast) 21:00 (Subt)

04/01 -05/01 18:45 (Cast) 21:00

(Subt) 23:50 (Subt)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACION (ATP)

03/01 - 16:15 (Cast) 18:35 (Cast)

21:00 Cast)

04/01 - 16:15 (Cast) 18:35 (Cast)

21:00 Cast) 23:30 (Cast)

BUMBLEBEE (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

03/01 -04/01 17:30 (Cast) 20:00

(Cast)

05/01 -06/01 15:00 (Cast) 17:30

(Cast) 20:00 (Cast)

TERREMOTO (2D)

ACCIÓN (+13 AÑOS)

03/01 - 22:20 (Subt)

04/01 - 05/01- 22:20 (Subt) 00:30

(Subt)

LA MULA (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 16

AÑOS)

03/01 - 17:55 (Cast) 22:05 (Subt)

04/01 -05/01 17:55 (Cast) 22:05

(Subt) 00:25 (Subt)

JEFA POR ACCIDENTE (2D)

COMEDIA (ATP)

03/01 -04/01 16:00 (Cast) 20:10

(Cast)

05/01 -06/01 14:05 (Cast) 16:00

(Cast) 20:10 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

BUMBLEBEE ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:40 -20:20 (excepto

el 08-01) - 22:50

AQUAMAN ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:00

EL GRINCH ATP

CASTELLANO 2D 17:10

WIFI RALPH ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:30 - 19:20 -

22:30

CASTELLANO 3D 20:00

ANTICIPADAS EN VENTA

26-01 BTS WORLD TOUR

LOVE YOURSELF UN SEOUL

IDIOMA ORIGINAL 16:00 - 17:00

Idioma: coreano. No viene con subtítulos.

Es el recital solamente.

10-01 DRAGON BALL SUPER:

BROLY

CASTELLANO 2D 20:00