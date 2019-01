FÚNEBRES | 4 de enero de 2019

04/01/2019 -

FALLECIMIENTOS

Norma Yolanda Paz

Elsa Victoria Corbalán (Garza)

Dante Orlando Navarrete

Sergio Esteban Sayago

Teresa Victoria Vega (La Banda)

Ugo Alberto Bertolotti

Blanca Alicia Roldán

Sepelios Participaciones

ARCE GARMA DE LOTERO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/18|. Su prima Sara Arce de Liendo Roca, sus hijos Arturo, Sara, María Adela y María Elena Liendo participan su fallecimiento con mucha tristeza y ruegan oraciones en su querida memoria.

ARCE GARMA DE LOTERO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 29/12/18|. Susana Rodríguez de la Rúa y flia. participa con dolor su fallecimiento y despide a su amiga elevando oraciones en su querida memoria.

ARCE GARMA DE LOTERO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 29/12/18|. Marilena Cantizano de Montiel, José Horacio y Florencio Julio acompañan con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA DE LOTERO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 29/12/18|. Mario Pericás y Norma Marinucci, sus hijos Sandra, Mario y María Soledad y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA DE LOTERO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 29/12/18|. Horacio Pedro Montenegro y Dolly Santillán participan su fallecimiento y ruegan resignación para toda su familia.

BERTOLOTTI, UGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció 03/1/19|. Su esposa Marta Llavar, hijos Fernando Ariel, Maria Liz, hijos pol. Roxana Reynaga y Mario Cesar Cruz, nietos Maria Noel, Maria Lourdes, Fernando, Sofia, Luciana, Mariano, Maria Emilia participan su fallec., sus restos serán inhumados a las 10 hs. en el cementerio de Brea Pozo, cd. Pedro L. Gallo y Sta. Fe sala vip, servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BERTOLOTTI, UGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Sus hermanas Julia, Gringa, Inés, Negra, Segundo y Titi Bertolotti participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BERTOLOTTI, UGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Su hermana Julia Bertolotti y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BERTOLOTTI, UGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Su hermano Segundo Bertolotti y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BERTOLOTTI, UGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Su hermana Inés Bertolotti, Mara y Gerardo Pérez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BERTOLOTTI, UGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Sus primos politicos Gringo y Gringa Siufe, sus hijos Luchi, chichi, Anita y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su prima hermana Marta y a sus hijos en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BERTOLOTTI, UGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Sus sobrinos Jorge, Sandra, José María y María José Cruz participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BERTOLOTTI, UGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Negro Llavar, Vilma Juárez y Agostina Llavar participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BERTOLOTTI, UGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Eduardo Cheein participa con profundo pesar el fallecimiento de Hugo y acompaña a su Estimada amiga Marta e hijos en su dolor. Ruega oraciones en su memoria.

BERTOLOTTI, UGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Fina Fiad, participan con gran dolor la partida al Reino de dios de su compadre Hugo, y acompaña a su flia. en este dificil momento. elevan oraciones en su querida memoria.

BERTOLOTTI, UGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Su ahijada Cruz María José y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRIM, NORA (q.e.p.d.) Falleció el 02/01/19|. Su prima política Lilia C. de Abido, sus hijas Toti, Marta y Lucrecia Abido participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRIM, NORA (q.e.p.d.) Falleció el 02/01/18|. Dr. Miguel Antonio Juárez Quiroga participa con pesar el fallecimiento de su ex-vecina de muchos años de Avda. Alvear y acompaña a sus familiares en estos momentos de tristeza.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR DR. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Sus primos Dr. Jorge Raúl Abdala, Rosa Silighini de Abdala, sus sobrinos, sobrinos nietos participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Pocho. Elevan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR DR. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Flia Toricelli de Villa Atamisqui participa con dolor el fallecimiento del gran y querido Dr. Por lo profesional que fue y sobre todo por haber sido gran ser humano. Dios lo tenga en la gloria y de resignación a su flia.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Amira Isabel, María José, Omar Maximiliano, Miguel Ángel Kermes Tauil y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su tío y ruegan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR DR. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Amira Isabel Tauil Abdala y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido cuñado y ruegan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR DR. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Negra Areal y Santiago Perversi Areal participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Yoli Saieg de Ulman, sus hijos Luis Carlos, Ana Gabriela, Cristina Elena, María Eugenia y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Mely Graña, Buby Santillan y flia., lamentan profundamente su fallecimiento. Acompañan a Cuky, Graciela, Amira y flia. en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR DR. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Oscarta Alberto Rusz, su esposa Dra. Haydeé Salgado, participan su partida a la Casa del Padre. Un Amigo y profesional excepcional, al que nunca olvidarán. Acompañan a Kuky, hijos y demás familiares en este momento tan doloroso. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR DR. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Raúl Coronel y Martha Santillán de Coronel despiden con dolor a su distinguido amigo y acompañan a su esposa Cuqui y flia. Elevan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR DR. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. "Más allá del sol tengo un hogar"... Hasta siempre amigo... Gracias por tantos y buenos momentos compartidos. Inés, Eduardo Differding y flia. acompañan en su dolor a la querida Cuqui, Miguel, Fabiola, Oscar y flias.Ruegan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Perla Eleán de Gattás y familia; Noemí Eleán de Chaud y familia y Edgardo Eleán participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su prima Kuky.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Irma Ise de Velarde y familia participan su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en el dolor de la partida.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Francisco Berdaguer, su esposa María Lastenia Atterbury , sus hijos Francisco y Mariana acompañan a toda la familia en estos momento de dolor.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Charito Casanova de Cavallotti acompaña en su dolor a su esposa Kuky y a su hija Fabiola. Eleva oraciones en su memoria.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Francisco Berdaguer, su esposa María Lastenia Atterbury , sus hijos Francisco y Mariana acompañan a toda la familia en estos momento de dolor.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Estela Rodríguez y sus hijos Alejandra, Juan y Marcela con sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del tan querido y apreciado Pocho.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Leonor Rodríguez, sus hijos Valentina, Augusto y Carlos con sus respectivas familias participan con dolor su inesperada partida y acompañan a sus familiares.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Osvaldo Trogolo e Irma Bravo participan con dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Jorge Zuain. Ruegan una oración en su memoria.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Elsa Beatriz Tauil de Lascano y familia participan con mucho pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa KukyTauil y a sus hijos en estos momento tan difíciles, rogando por su eterno descanso. Oscar, que brille para vos la luz que no tiene fin.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR DR. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Arturo Oscar Contreras, socio de la Institución. Ruega oraciones en su querida memoria.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Enrique Alberto Llapur, Adriana Tauil y Eugenia María Chedid participan su fallecimiento.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Secretaría Sanatorio Santiago: Vicky Coria, Nélida Andrada, Anita Gómez y Pilar Juárez participan con profundo dolor su fallecimiento.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Dr. Hugo Egea y sus hijos Mauricio y Lorenzo participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y colega.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR DR. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. La Sociedad de Urología de Santiago del Estero lamenta la desaparición física de su socio vitalicio y ex presidente y acompaña a su familia en este difícil momento.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Clelia Tauil y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su querida prima Cuqui, pidiendo al Señor resignación.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR DR. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Alicia Japaze, sus hijos Luisito, Martín y Daniela, sus respectivas familias y su amiga Negrita participan con inmenso dolor la partida de su querido amigo Pocho. Dios conceda pronta resignación a sus familiares.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR DR. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Luis Roberto Vaca, su esposa Patricia y sus hijos Lautaro y Luisina participan con mucho dolor el fallecimiento del querido Pocho, papá de su gran amigo Miguel, rogando pronta resignación a sus familiares.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR DR. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. El Centro de Jubilados Misericordistas participa el fallecimiento del esposo de María del Luján Tauil, la acompaña en estos momentos de dolor y ruega por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR DR. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. "Descansa en paz estimado Doctor" Lucky Balzaretti, Chochi y Kita Soriano lo despiden con afecto y acompañan a Kuky y a sus hijos en estos momentos de dolor. Hacen llegar sus oraciones por su eterno descanso.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Cr. Julio R. Marañon, su esposa Luisa Astún, Cr. Enrique Fernando Marañon y su esposa Verónica Vega participan con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable amigo Pocho. Abrazan con cariño a su esposa Kuky y a sus hijos. Elevan oraciones por su feliz resurrección y una cristiana resignación para su familia.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Rosa Orieta de Leiva y familia participan con dolor el fallecimiento de su estimado Dr. Contreras y elevan oraciones por su descanso eterno y una feliz resurrección.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Con tristeza Las Amigas Misericordistas del café de los lunes participan el fallecimiento del esposo de la querida Kuky, la saludan con un abrazo fraterno en estos momentos de dolor y ruegan por su eterno descanso en la casa de Dios Padre.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Dr. Eduardo Contato Carol y señora María Felicitas Degano participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Dr. Abraham Camilo Brahim., Dra. Camila Mahmud de Brahim y flia., lamentan su fallecimiento. Acompañan a su esposa Maria del Lujan Tauil. hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR DR. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Medico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado Dr. Contreras Arturo Oscar. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR DR. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. El Presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega Dr. Contreras Arturo Oscar. Ruega oraciones en su memoria.

FERREYRA MARCOS, HUGO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Rolando Martínez, Roberto F. Martínez y Luis Martínez participan el fallecimiento de su primo Hugo y elevan oraciones en su querida memoria.

FERREYRA MARCOS, HUGO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Horacio Pedro Montenegro y Dolly Santillán participan su fallecimiento y ruegan resignación para toda su familia.

FLORES TURK, BENJAMÍN EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 01/1/19|. Dr. Miguel Antonio Juárez Quiroga participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su hermano Gustavo y demás familares en estos momentos de tristeza.

FLORES TURK, BENJAMÍN EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 01/1/19|. Néstor Mario García Hernández, su esposa Susana Julián e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y correligionario Dr. Cacho. Ruegan al Señor lo reciba en su Reino y que le asigne un lugar en la morada de los Justos. Hacen llegar sus expresiones de dolor a su esposa, hijos y demás familiares.

FLORES TURK, BENJAMÍN EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció 01/01/19|. ¡Hasta siempre querido Cacho! Pily, Mónica, Gabriela y demás familiares lo despiden con profundo dolor. Acompañan a su querida flia. con oraciones. Dios es paz y consuelo.

FLORES TURK, BENJAMÍN EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció 01/01/19|. Dr. Carlos Alderete, su esposa Rosalía Marcos, sus hijos Cecilia Alderete y familia y Augusto Alderete y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FLORES TURK, BENJAMÍN EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció 01/01/19|. Juan D. Pinto Bruchmann y flia., participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos, nietos y demás familiares en estos dificiles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

FLORES TURK, BENJAMÍN EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 01/1/19|. Dr. Guillermo Tarchini, Lidia Mayuli de Tarchini y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento y brille para el la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria.

FLORES TURK, BENJAMÍN EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció 01/01/19|. Dr. Abraham Camilio Brahim. Dra. Camila Mahmud de Brahim y flia., lamentan su fallecimiento. Acompañan a su esposa hijos y familiares en estos momentos dificiles. Elevan oraciones en su memoria.

FLORES TURK, BENJAMÍN EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 01/1/19|. Tufi Jorge Sad y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Cacho, ruegan que dios les brinde consuelo a sus familiares y elevan oraciones en su memoria.

FLORES TURK, BENJAMÍN EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció 01/01/19|. Dr. Luis Assis y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y colega. Elevan oraciones por su eterno descanso y piden fortaleza para su familia.

FLORES TURK, BENJAMÍN EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 01/1/19|. Horacio Pedro Montenegro y Dolly Santillán participan con dolor el del correligionario y amigo Cacho, acompañan a su esposa María Isabel e hijos con cordial afecto. Ruegan una pronta resignación cristiana.

FLORES TURK, BENJAMÍN EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 01/1/19|. Dr. Domingo Celso Vera y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su colega, amigo y vecino. Ruegan al Señor por su eterno descanso y cristiana resignación a sus familiares.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Néstor Mario García Hernández, su esposa Susana Julián e hijos participan con profundo dolor la pérdida al reino de los cielos de su querido amigo y correligionario Lito, rogando al Señor le de el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin. Saludan en el dolor a su esposa hijos y demás familiares.

INFANTE, HUGO ORLANDO Dip. Nacional (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre politico de su matriculado Cr. Rene Francisco Rigourd. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

INFANTE, HUGO ORLANDO Dip. Nacional (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre politico del Cr. Rene Francisco Rigourd. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

INFANTE, HUGO ORLANDO Dip. Nacional (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre politico de su colega Cr. Rene Francisco Rigourd. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. La comisión directiva y sus asociados del Centro de Jubilados y Pensionados "Carmen Palumbo de Leguizamón" participan con pesar la inesperada partida al Reino del Señor del que fuera intendente y diputado nacional. Gran colaborador, amigo y benefactor de nuestra institución. Elevamos oraciones en su memoria. y enviamos condolencias a sus familiares.

INFANTE, HUGO ORLANDO Dip. Nacional (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. El Consul Honorario de la República Árabe Siria Dr. Abraham Camilo Brahim, su esposa Dra. Camila Mahmud de Brahim, participan con pesar su fallecimiento. Acompañan a su esposa, hijos y familiares en estos momeentos dificiles. elevan oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Horacio Pedro Montenegro y Dolly Santillán participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Dori y familia con el afecto de siempre. Rogando una pronta resignación cristiana.

ISE, GUILLERMO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. Sus primos Rody, Liliana, Susy y Julio Lares participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Magela a sus hijos Antonio, Noelia y a su hermano Ale en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ISE, GUILLERMO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. "Señor dale el descanso eterno". Sus primos Margarita, Elena, Maria, Esther, Elias, Sonia Hallak y sus respectivas flias., acompañan al querido hermano Alex y flia., en estos dificiles momentos.Elevan oraciones a su memoria.

ISE, GUILLERMO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. Su amigo Domingo Abdala y flia., participan con cincero pesar su fallecimiento y saludan a su flia. en este doloroso momento. Elevan oraciones por su descanso en Paz.

ISE, GUILLERMO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. Rulo Mulki y Nena Neme, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y hermano en estos momentos de dolor. Se eleva una oración en su memoria rogando por el eterno descanso de su alma.

ISE, GUILLERMO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. Dr. Carlos Alderete, su esposa Rosalía Marcos, sus hijos Cecilia Alderete y familia y Augusto Alderete y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

KANT DE LUCATTELLI, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció 03/1/19|. Sus hijos Alejandro, Omar, hijos pol., nietos y demás fliares. participan el fallec. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

KANT DE LUCATTELLI, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Su sobrina Marta Eugenia Azar y Jose Cesca, participan su fallecimiento y ruegan al Altisimo pronta resignación para sus primos Omar, Alejandro y respectivas flias.

KANT DE LUCATTELLI, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Norma Buitrago de Mema, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega al Altisimo por su eterna paz.

KANT DE LUCATTELLI, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Chany LLapur y Nargaruta Parra, acompañan a sus amigos Silvana y Alejandro en este dificil momento.

KANT DE LUCATTELLI, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Bernardo Villegas, Claudia Azar su hija Silvana y su nieto Francesco, participan con profundo dolor la partida de su querida tia Gretita y acompañan a sus hijos Omar y Alejandro y flia. en su dolor. Elevan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

KANT DE LUCATTELLI, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola acompañan con cariño a Omar en este difícil momento.

MEDINA, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/19|. Su esposa: Teresa Esperguin, sus hijos: Carla, Álvaro y Javier, hijo Pol.: Matias Fabián, su nieto: Mateo, part. su fallec. Sus restos fueron inhumados ayer en el cement. de Los Flores. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MEDINA, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/19|. Jehová, es mi pastor, nada me faltará... en lugares de delicados pastos me hara descansar... Romina Santillán y sus hijos Clara, Patricia y Andrés, Noelia y Luis, y Clara Ramirez participan su fallecimiento y acompañan a Alvaro y flia.

MEDINA, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/19|. Propietario y Personal de Playa Bs As. acompañan en su dolor a la flia. y ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/19|. Fabián Maldonado y flia. y compañeros de mantenimiento y maestranza de la Universidad Católica participan de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

NAVARRETE, DANTE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/19|. Su esposa Lina Su Hija Patricia Nieto Santiago y demas familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio JARDIN DEL SOL. COB. SOCIO. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 - TEL 4219787.

NAVARRETE, DANTE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/19|. Gustavo Enrique Vásquez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Lito y acompaña a su nieto Santiago, a su esposa Bety y a su hija Patricia ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, NORMA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Sus hijos Yolanda, Rosa, Matilde, Jose, Juana, Norma, Mario, Dario, nietos bisnietos y tataranietos y demas familiares Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

PAZ, NORMA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. ...Y te fuiste como una estrella fugaz, así de repente y sin explicación te elvaste al cielo, te fuiste dejando un vacío enorme en el corazón de tu hermana. No te diremos adiós, sino hasta pronto. Te amamos, te amaremos y vivirás por siempre en nuestros corazones. Su hermana Amelia, sus sobrinos Ceferino, Adela, Rita, Cristina, Ramón, Juan y Dani participan con mucho dolor su fallecimiento y elevamos una oración en su querida memoria.

PAZ, NORMA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Su hermano pol. Adolfo Abascal, sus sobrinos Alicia, Juan, Dora, Edith, Graciela y Claudia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ROJAS, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció 02/1/19|. Su esposo Enrique Martínez, hijos Veronica, h. pol. Rodrigo, nietos Lucia, Isabel y demás fliares. partic. el fallec. y sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ROJAS DE MARTÍNEZ, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/19|. Que Dios te tenga en la Gloria ". Su hermano politico Hugo Rene Ovejero y flia., participa con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

ROJAS, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció 02/1/19|. Mario del Valle Basualdo acompaña a su familia en este duro trance y ruega oraciones en su memoria.

ROJAS, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció 02/1/19|. Dr. Daniel Horacio Ayuch y familia acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Diego Jiménez, Alejandra Cerro y Dieguito participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Rodolfo Raúl Soria, su esposa Fernanda Muratore participan con pesar su fallecimiento y ofrecen oraciones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Verónica Ramos y su hija Gema participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. José A. Álvarez y Celeste Medina e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Antonio Castiglione, Marta Rojas Smith sus hijos, María Cecilia, Blanca Ines, Susana, Enrique y sus respectivas familias participan el fallecimiento del hijo de sus queridos amigos Carolina y Chocho. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Rodolfo Ernesto Soria, hijos y nietos participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones por la paz de su alma

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Ñatita Castaño de Barrón manda su más sentido pésame a Carolina y sus familiares por la pérdida de su querido hijo. Ruega oraciones en su querida memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Las amigas de Carolina de Crocantino la acompañan con todo cariño en su dolor. Rezan por una pronta y cristiana resignación.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Dalila Beltrán Neirot de Escobar y familia participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a sus queridos amigos Chocho, Carolina, Morena y demás familiares.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Horacio Pedro Montenegro, Dolly Santillán y familia participan con hondo pesar su fallecimiento y ruegan una pronta resignación Cristiana de sus familiares.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Julio César Nassif, María Verdugo, sus hijos Julio y Véronica, Karina, Karim y Celeste, María Teresa Nassif, particiapan con profundo dolor el fallecimiento del querido Federico y acompañan en este triste momento a su esposa e hijos Chocho y Carolina y sus hermanos. Que tenga la paz que se merece. Siempre te recordaremos.

ROLDÁN, BLANCA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Alicia, raudamente partiste a los brazos del Señor, quién te condujo a su morada. Desde allí ruega por tu esposo, hijos y por todos los que te quisimos en este mundo, hasta nuestro encuentro definitivo. Sus hermanos políticos Martha, Carlos, Rully, Chiqui y sobrinos; sus hijos del corazón Martín, Fátima y Carolina participan con dolor su fallecimiento.

ROLDÁN, BLANCA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Madre querida, gracias por brindarnos tanto amor, aconsejarnos, educarnos y trasmitirnos los valores importantes de la vida. Hoy te marchas a la casa del Señor para descansar a su lado, y descansar de tanto sufrimiento. Siempre estarás en nuestros corazones y te recordaremos como una gran mujer, luchadora, excelente persona y madre. Sufrimos tu partida pero estamos seguros que desde el Reino del Señor nos guiarás y trasmitirás la fortaleza necesaria para no bajar los brazos en momentos de adversidad. Te amamos. Tu marido Polo, tus hijos Daniel, Mónica, Oscar y Luciana. Sus restos son velados en calle Plata 162 y serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. Héctor M. Angeleri y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su memoria.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. Amado Abdala y personal de la comunidad de Medellín acompañan a toda la familia en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. Julio Alberto Abdala y familia acompañan a toda la familia en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. Luis Villavicencio y familia acompañan a toda la familia en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

SAAD DE ZUAIN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. Ernesto Zanoni y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y les desea una pronta resignación a sus familiares ante la irreparable pérdida de su ser querido. Rogando oraciones en su memoria.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. Norma Elizabeth Corvalán, sus hijas Gigi, Sandra Colazantti, nietos Eliana, Juan Carlos, Rocío, Candela y Gerónimo participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hijo Jorge Zuain. Elevan oraciones en su memoria y para consuelo de la familia.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. Mario Alberto Barraza, su esposa Lucía e hijos participan su fallecimiento y acompañan a la familia y a su hijo Jorge Zuain en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. La Promoción 1982, Construcciones Civiles de la Enet Nº 2 Ing. Santiago Barabino (Industrial Banda) acompaña a su compañero Jorge Zuain y familia en este doloroso momento. Eleva oraciones en su memoria.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. Hijos de Abdo Julián y Susana Sialle y sus respectivas familias. Néstor Mario García Hernández y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan en la pérdida a su querido amigo Jorge, a su hermana rogando al Altísimo los acompañe a soportar la tristeza y la angustia de esta irreparable pérdida. Descansa en paz Sra. Amelia, el cielo es su lugar.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. Miryam Sánchez participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos y flias. en este momento de dolor.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. María Luisa Daher participa con gran dolor el fallecimiento de la señora Amelia, acompaña a su hija Mary y demás familiares en tan difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/19|. Arq. Raúl Sabouret, Dra. Cristina Zavalía y sus hijos Érica, Santiago, Raúl e Ignacio acompañan a Jorge y su flia. participando con gran respeto en tan doloroso momento.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. Dr. Jorge Walter Sarquiz e hijos lamentan profundamente su fallecimiento. Hacen llegar sus condolencias a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. René Trouvé, Mercedes Santillán participan con dolor su fallecimiento.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. René Rolando Ibarra, Adriana González y Mariel Ibarra González participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Jorge y demás familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. Manuel Ysac y Sara Susana Aydar acompañan a la familia de la Sra. Amelia y a sus ahijados Jorge y Yamile en tan triste momento.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. Beatriz A. López y Horacio Mishima participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. Osvaldo Trogolo e Irma Bravo participan con dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Jorge Zuain. Ruegan una oración en su memoria.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. La señora presidente interventora del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera, Directores Generales de los distintos Niveles Educativos, Director General de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de todos los Niveles, Supervisores y Analistas Técnico Docentes, Coordinación del Área Legal, Oficina de Prensa y Difusión, personal del Organismo participan del fallecimiento de la madre del Sr. subsecretario de Obras Públicas, Jorge Zuaín, lo acompañan en su dolor y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación de sus familiares.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. Dra. Nora Ábalos, Dr. Enrique Alcalde y familia acompañan a sus hijos Sara, Mary y Jorge ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. Mario Benavente y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. Omar Jugo y Angélica Degano participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Jorge, Sara y Mari en este doloroso momento.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. Elsa Laud de Moreno, sus hijos Gordo, Ricardo y Mariel y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. Luis Daud, su esposa Anabel Molinari e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. Abelardo Jorge Basbus, participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. Julian Canllo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevando oraciones en su querida memoria.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. ''Señor tu hija ya está ante tí, haz que brille para ella la luz que no tiene fin''. Compañeras y amigas de la Promoción 1.952 de la Esc. Normal José B. Gorostiaga (L.B), acompañan a sus hijos y demás familiares en tan doloroso momento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. Dra María E. Sayavedra de Mitre, su esposo Abel Jacobo Mietre e hijos, acompañan con inmenso afecto a Jorge y familia en este momento de tanto dolor. Ruegan oraciones para el alma de la mamá de su querido amigo y que elle descanse en paz.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. Horacio Pedro Montenegro, Dolly Santillán y familia; Horacio Fernando y Álvaro Manuel Montenegro participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan con el apoyo de siempre a Sarita, María y Jorge en estos tristes momentos, rogando por su descanso eterno.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. "Morir es volver a casa". César Goy participa con profundo dolor del fallecimiento de su querida maestra Amelia. Ruega oraciones en su memoria.

SAAVEDRA, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Sus hijos, hijas pol. nietos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos seran sepultados hoy en el cementerio Parque de la Paz. Srv. de Abraham Gubaira S. R. L. para Caruso Cia. Arg. de Seguros S. A.

SAAVEDRA, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Sus hijos Romulo, Ruben, Luis y Cecilia , lloran tu partida y piden oraciones parra su descanso eterno. Sus restos seran sepultados hoy a las 9,30 en el cementerio Parque de la Paz.

SAAVEDRA, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. "Tu siempre vivirás en nuestros corazones porque para nosotros eres eterna, por todos los momentos maravillosos que vivimos juntos, todo el cariño que nos diste se ha quedado nuestra alma". Descansa en paz, abuela María. Sus hijos Rubén y María Eugenia y sus nietos Lola y Joaquín Valdez.

SAAVEDRA, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Sus nietos Luis, Yani, Pablo, Euge, Lola, Joaquin, y Vero, te exstrañaran por siempre. Que Brille para ti la luz que no tiene fin.

SAAVEDRA, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Flia. Gomez Delgado acompañan a sus hijos y nietos, Tere, Graciela, Magalí y Dora. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAVEDRA, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. "En tus manos Señor, encomendamos su espíritu". Fundación Mama Antula participa con hondo pesar su partida al reino del Señor. Ruega una oración en su memoria.

SAAVEDRA, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Persona Directivo, Docente y no docente del Instituto San Ignacio de Loyola en sus 3 niveles educativos Inicial, Primaria y Secundaria participan el fallecimiento de la madre del Profesor Rubén Valdez Apoderado Legal de la institución rogando oraciones por el eterno descanso de su alma.

SAAVEDRA, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad. Gustavo Díaz, Adriana Pereyra y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones e su memoria.

SAAVEDRA, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Bienaventurados los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Beatriz Córdoba, Patricia, María Luján y Agustín Rojas acompañamos a nuestro amigo Rubén Valdez y familia en este difícil momento.

SAAVEDRA, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Cuando el camino parece triste e infinito, te suplicamos Señor que vuelvas nuestros ojos adonde los cielos están llenos de promesa. Jota y Dorys Jozami y sus hijos Julio, Jalil participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE SANTOS, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Dr. Miguel Antonio Juárez Quiroga y flia. participan con pesar el fallecimiento de su vecina de calle La Plata y acompañan a sus familiares en estos momentos de tristeza.

SÁNCHEZ DE SANTOS, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su matriculada Cra. Patricia Liiana Santos. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

SÁNCHEZ DE SANTOS, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Cra. Patricia Liliana Santos. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

SÁNCHEZ DE SANTOS, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su colega Cra. Patricia Liliana Santos. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

SÁNCHEZ DE SANTOS, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Dr. Raúl Alberto Santucho, sus hijos Raúl y familia; María Elmina y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, SERGIO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Su esposa Norma Mariela Vázquez, sus hijos Nahiara, Sergio y Lisandro; sus padres Irma Díaz y Ramón Sayago; sus hermanos; hnos. políticos, tíos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhum. hoy a las 9 en el cement. La Piedad, casa de duelo Avda. Rivadavia 323 sv. EMPRESA SANTIAGO.

CEGAMPA, PEDRO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció 02/1/19|. Su esposa Gladys, sus hijas Azucena y Silvia, sus nietos y su prima Delia y demás fliares. participan de su falleicmiento, sus restos fueron inhumados ayer a las 17 hs en el cmenterio La MIsericordia. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizados por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GÓMEZ, DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 02/01/19|. Sus familiares participan con profundo door su fallecimiento y que sus restos fueron inhumado en un cementerio de Santiago Capital. Quimilí. CARUSO CIA DE SEGUROS- EMPRESA MANZINO.

LIZONDO, CANDELARIO (LALO) (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Profesora y alumnas del Taller de Memoria del Club Abuelos de La Banda, acompañan a su hermana Koky y demás familiares en este triste momento. Rogando por su eterno descanso. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRETE, DANTE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/19|. Sus primos Alba, Graciela, Rolando, Luisa y Rubén Paz y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer a las 18 hs en el Cementerio Jardín del Sol. Rogamos oraciones en su memoria.

NAVARRETE, DANTE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/19|. Sus primos Ramón, Lili, Kety, primo político José, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno.

NAVARRETE, DANTE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/19|. Primo querido, todo el dolor que siento por tu partida se transforma en felicidad al recordar tantos momentos compartidos de nuestras vidas. Te recordaremos siempre con tu sonrisa picara y tus ocurrentes bromas, con esa alegria que contagiabas a los que te rodeaban. Tu primo Chiquino Morales, Lilián y familia.

PEREYRA, MIGUEL VENTURA (q.e.p.d.) Falleció 02/1/19|. Su esposa Maria R. Rodriguez, hijos Maria Rosa, Miguel, Santiago, Edgardo, Nelson, h. pol. Ramón, Mabel, Joana, nietos, bisnietos y demás fliares. participan su fallec. sus restos fueron inhumados en cementerio La Misericordia, Sericio Iosep ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VEGA, TERESA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció 2/1/19|. Sus hijos Hugo Torres y flia; Juan Carlos Torres y flia; Teresa Victoria y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio Jardín del Sol.

VEGA, TERESA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció 2/1/19|. Teresa, Hugo, Juan Carlos h. políticos Juan Carlos, Norma, Titina nietos bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio Jardín del Sol SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

VEGA, TERESA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció 2/1/19|. Compañeros de Trabajo de su hijo Hugo Torres: Pedro Galarza y flia, Teresa Villayolla y flia y Gustavo Hoyos y flia, participan con profundo pesar su fallecimiento. Rogando oraciones en su querida memoria.

VEGA, TERESA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció 2/1/19|. La Firma Montoto Hermanos, socios y personal, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Hugo Torres ( Personal de Seguridad). Elevan oraciones en su querida memoria.

VIZCARRA, AMÉRICO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/19|. Personal directivo, docente, de maestranza, comunidad educativa de la Escuela Nº 127 Dr. Mariano Moreno (Caja Social) participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre de la profesora Nancy Vizcarra. Ruegan oraciones en su memoria.

VIZCARRA YOLDE, AMÉRICO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/19|. Su hijo Eduardo Marcelo, hija política Claudia Marcela y nietos Daniela, Eduardo, Luciano y Natalia. Ruegan oraciones en su memoria.

VIZCARRA YOLDE, AMÉRICO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/19|. Su hija Nancy Elizabeth, hijo político Hugo y nieto Mateo. Ruegan oraciones en su memoria.

VIZCARRA YOLDE, AMÉRICO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/19|. Su hija Nancy Elizabeth, hijo político Hugo y nieto Mateo. Ruegan oraciones en su memoria. Ruegan oraciones en su memoria.

VIZCARRA YOLDE, AMÉRICO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/19|. Su amigo Cergio Coronel Lugones y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria.

VIZCARRA YOLDE, AMÉRICO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/19|. José Teseyra, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria.

VIZCARRA YOLDE, AMÉRICO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/19|. Lili de Martínez, su nieta Lourdes y demás familiares, acompañan a la ex colega "Seño Nancy", a su mamá y hermanos ante la irreparable pérdida de su querido padre. Brille para él la luz que no tiene fin".

ZERDA, FERMINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. ''Te recordamos eternamente''. Sus hijos, nietos, bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ZERDA, FERMINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. ''Te recordaremos por siempre''. Sus hijos Omar y Roger, sus hijas políticas y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ZERDA, FERMINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Sus nietos Pablo Rojas y Fernanda Portillo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a su memoria.

ZERDA, FERMINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Tus amigos Bety, Sole y flia, Yudit y flia, Mony y Pepe, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORBALÁN, ELSA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Sus Hijas Cristina, Carmen, Luisina Su nieto Jose Hijo politico Victor Hugo y demas familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio DE GARZA COB.IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 - TEL 4219787.

CORBALÁN, ELSA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Lito, Sari, Miriam y Mónica Jorge participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

CORBALÁN, ELSA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Julio Mattar, Judith Villalba, sus hijos Romina, Mauro, nietos Lau, Santy, Tomy y Licha acompañan a sus hijas Cristina, Carmen y Luisina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ARIAS, JUAN ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. Su esposa Elsa Gómez, sus hijos Betty, Hortensia Margarita, Nélida del Rosario; hijos políticos Carlos Rodríguez, Héctor Ventresca y Carlos Gómez Colombo; nietos y bisnietos participan con profundo dolor su partida. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Olivos - Bs. As. Invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

PEREYRA, ANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. Se cumplen 9 días desde que te fuiste al Reino del Señor, dejando un vacío inmenso en tus seres queridos, que solo tu recuerdo de amor y compañía nos acompañará, pidiéndole a¨Dios te tenga en la gloria y nos cuides. El papá de sus hijos Koki, tus hijos Emanuel y Morena, su mamá Dora y hermanos invitan a la misa a las 20.30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

JIMÉNEZ, DIEGO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. Su madre America, sus hermanos, cuñadas, sobrinos, tios y amigos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Cristo Rey, al cumplirse 9 días de su partida al Reino Celestial.

SANTA CRUZ, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Sus padres José Manuel San Cruz, Marta Macció, su esposa, hijos Lautaro, Milagros y Nazareno y hermanos, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20,30 hs. en la parroquia Santiago Apóstol, La Banda.

DORADO, CRISTHIAN ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/16|. ''Mi nieto querido'', Que el Señor te permita el descanso eterno y brille para vos la luz que no tiene fin. Vivirás por siempre en el corazón de tu abuela Argelia. Besos al Cielo''. Al cumplirse 3 años de su partida, invitan a la misa el 04/01/19 en Gramilla Dpto Jimenez, Iglesia Nuestra Sra. del Rosario a las 20 hs .

DORADO, CRISTHIAN ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/16|. ¡Hijo Querido! Te abrazo cada día de tu partida en las oraciones que elevo a nuestro Señor, desde el día que te hizo deplegar tus alas, sabiendo que fué y es dolorosa tu ausencia, pero con la paz interior de que el amor que nos une es infinito. Te amamos hijo descansa en paz mi niño bello, el de la sonrisa pura y alegre. Tus padres y hermanos invitan a la misa el 04/01/19 en Gramilla Dpto Jimenez, en la Iglesia Nuestra Sra. del Rosario a las 20 hs.

DORADO, CRISTHIAN ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/16|. ¡Hermano querido! Hace 3 años que el Señor te llamo a su presencia un inmenso dolor en todos aquellos que te amamos. Sos nuestro Angel que a pesar de no estar físicamente, estas presente no solo en nuestros pensamientos, sino en las ''señales'' que nos dejas para recordarnos que sigues a nuestro lado. Aquellas cosas simples de la vida que disfrutabas sin prisa y con mucho amor. Por ejemplo la sonrisa de tus sobrinos, en sus palabras, en un pétalo de rosa en la copa de tu madre y muchos otros que no alcanzarian las palabras para contar. Solamente nos reconforta el corazón saber que nos visitas siempre. Cada uno de nosotros lo sabe. Te amamos. Hasta siempre, hasta nuestro reencuentro. Besos al infinito. Padres, hermanosy sobrinos, invitan a la misa el 04/01/19 en Gramilla Dpto Jimenez, en la Iglesia Nuestra Sra. del Rosario a las 20 hs.

Agradecimientos

SANTA CRUZ, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Su familia agradece a la Directora Gral. Prof. Fabiola Medlel de Modalidades Educativas, Consejo Gral. de Educación.

SANTA CRUZ, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Su familia agradece al personal de despacho, analistas y de maestranza del Nivel Especial de Adultos y al personal directivo, docente, gabinete psicopedagógico y de maestranza de la Escuela Especial "Telma Reca" que nos acompañaron personalmente y espiritualmente e invitamos a la misa hoy a las 20,30 hs. en la parroquia Santiago Apóstol.

SANTA CRUZ, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Su familia agradece a familiares, vecinos y amigos por su acompañamiento y apoyo espiritual e invitamos a la misa que se realizará en la parroquia Santiago Apóstol a las 20,30 hs. al cumplirse un mes de su partida

Recordatorios

MORANTE, ANTONIO DAVID (q.e.p.d.)Falleció el 4/1/18|. "Hace un año te fuiste dejándonos el dolor que aún perdura en nosotros. Pedimos que el Señor Dios todopoderoso tenga en su seno amoroso, a su alma inmortal para siempre". Su esposa Olga Orieta, sus hijos: Rosali, David, Alberto y Carlos Morante; yerno, nuera, nietos , bisnietos y hermanos agradecen a todas las personas que lo recuerdan con cariño. Clodomira.

ORELLANA, YOLANDA NOEMÍ (q.e.p.d.)Falleció el 4/1/96|. "Felices los que tienen el espíritu del pobre porque de ellos es el Reino de los cielos". A 23 años de su desaparición física la llevan siempre en sus corazones: sus hijos Ramón, Dani, Mari y Lucas; sus nietos Franco, Jesús ,Cielo y Luciano; sus hermanas Mirta, Rosi , Mabel y demás familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria. Clodomira.