Primer dia de la concentración del "Azulgrana"

04/01/2019 -

Güemes, candidato a pelear por el ascenso al Federal A, inició ayer la etapa de concentración para completar con la parte más exigente de la pretemporada, tendiendo en cuenta la proximidad del inicio del Torneo Regional Federal Amateur de AFA.

En ese sentido, el plantel conducido por el entrenador Pablo Martel, continúa trabajando en doble y triple turno con el afán de ponerse en las mejores condiciones físicas. Ayer por la mañana, el plantel profesional se trasladó a las instalaciones del club, donde tuvieron actividad en el gimnasio. Luego, los trabajos prosiguieron en el complejo de los Jugadores Libres, en la localidad de El Zanjón.

Al finalizar la sesión, los futbolistas quedaron concentrados en un hotel céntrico, donde permanecerán por un lapso de 10 días.

Cabe recordar que Güemes incorporó hasta al momento a Alejandro Montiel (defensor, ex San Jorge y Atlético Tucumán), Fernando Maldonado (defensor, ex Pacífico Alvear de Mendoza), Nicolás Monje (volante, ex Juventud Antoniana), César Montiglio (volante ex Atlético Tucumán y también pasó por Mitre), Pablo López (mediocampista, ex Racing de Córdoba), Federico Acevedo (delantero, ex Racing de Córdoba), Claudio Vega (delantero friense, ex Mitre, Concepción FC), Miguel Puntano (delantero, ex Central Norte), Juan Mendonça (arquero), Matías Ceballos (volante ex Central Norte de Salta), Pablo Russo (defensor, ex Chaco For Ever), Cristian Oliveira (Delantero), Matías Rojas (volante ofensivo), Emanuel Castro (mediocampista central), Nicolás Juárez (mediocampista), Mariano Vergara (lateral), Jonathan Páez (volante) y Raúl Zelaya (volante ex Juventud Antoniana).

En los próximos días podría concretarse el arribo de un arquero.