El "Aurinegro", hoy pondrá en marcha la pretemporada

Fotos PLAN. El plantel de Mitre realizará hoy su primer entrenamiento para afrontar la segunda mitad del Nacional B

04/01/2019 -

Se acabó el tiempo de descanso para el plantel profesional de Mitre, porque hoy tendrá el primer día de pretemporada.

El reencuentro del grupo que comanda el entrenador Alfredo Grelak, se llevará a cabo desde las 9, en el predio del club Old Lions. Se estima, que no estará presente ninguna cara nueva, teniendo en cuenta que desde la dirigencia, como del cuerpo técnico, aseguraron que no estarían interesados en incorporar algún refuerzo.

El que dejó de pertenecer a la institución, fue el delantero Cristian Díaz, quien con el consentimiento de la comisión directiva y del cuerpo técnico, rescindió su contrato.

Las primeras actividades se realizarán en Santiago del Estero y a partir del lunes 7, el plantel se trasladará a la provincia de Jujuy para completar con lo más exigente de la pretemporada. Las prácticas se llevarán a cabo, precisamente, en el predio del Hotel Los Arcos de Perico, lugar habitual para cada preparación de la entidad de Roca y Tres de Febrero.

En esas instalaciones, se prevé que el equipo realice los primeros amistosos, aunque esto no fue confirmado por el entrenador.

Cabe recordar que en el segundo semestre de la temporada, Mitre tendrá por delante la segunda parte del Nacional B, donde en la penúltima fecha jugará el clásico ante Central Córdoba y también la llave de 32avos de la Copa Argentina, certamen en el que será cabeza de serie.