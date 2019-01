El "Bicho" Rossi no aseguró su permanencia en el equipo

04/01/2019 -

El delantero Javier Rossi, llegó a Central Córdoba, en el inicio de temporada por pedido del cuerpo técnico y aunque alternó entre la titularidad y la suplencia, no pudo cumplir con el objetivo personal de convertir goles y en el primer día de entrenamientos puso en duda su permanencia en el equipo, aunque aclaró que por el momento solo piensa en la pretemporada.

"Tengo algunas ofertas y uno no puede cerrarles las puertas. Se evalúa todo. Uno no sabe su destino, son las cosas del fútbol. Hoy estoy en Central Córdoba y pensando solo en realizar la pretemporada", manifestó el "Bicho".

"Me quedan seis meses más de contrato, por eso quiero prepararme de la mejor manera posible, después si aparece algo, se verá en el momento. No hubo nada concreto, solo sondeos", añadió el ex Morón.

Luego, Rossi manifestó su deseo de mejorar lo realizado en la primera mitad de torneo.

"Vine con la condición de hacer goles y estoy en falta con eso. Lo otro (sacrificio) está para el bien de mis compañeros, pero bueno debo mejorar en las cosas que no me salieron bien en el semestre anterior".

Por último habló de los objetivos grupales.

Por suerte se terminó bien la primera mitad. Quedamos en zona de Reducido y lejos del descenso, algo que nos complicó en la primera mitad. Cumplimos con una buena campaña en la Copa Argentina, pero no nos podemos quedar con eso. Debemos apostar a seguir sumando y saber que en esta etapa, seguirá igual de complicada. Nadie te regala nada", cerró el delantero del "Ferroviario".