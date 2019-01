Antonio Mohamed puso en marcha ayer su cuarto ciclo

Fotos CHARLA. El "Turco" Mohamed habló con los dirigentes antes de asumir formalmente como nuevo entrenador de Huracán.

04/01/2019 -

Antonio Mohamed comenzó ayer su cuarto ciclo como entrenador de Huracán, sin refuerzos y con la expectativa por la continuidad o no del arquero Marcos Díaz, quien hoy se reunirá con el presidente del club, Alejandro Nadur. El director técnico encabezó la primera práctica de la pretemporada en el predio "La Quemita", de cara a la segunda parte de la Superliga y la Copa Libertadores.

"Queremos pasar la zona de grupos en la Copa y mantenernos en puestos de clasificación y para eso vamos a pelear el campeonato", apuntó el "Turco" Mohamed en la rueda de prensa que brindó.

En el primer día de la pretemporada, Mohamed no tuvo caras nuevas y puso las próximas 24 horas como fecha límite para la resolución de la continuidad o no del arquero Marcos Díaz, cuyo vínculo con el club finalizó el 31 de diciembre. "Tenemos que resolver mañana (por hoy) lo de Marcos. Es un tema que deben resolver él y la dirigencia. Todos saben de mi relación con Marcos, es un amigo y sería muy bueno que se quede, pero es una cuestión económica en la que no me puedo meter", remarcó.

"Tenemos muy claro lo que queremos si no se queda Marcos y a la tarde saldremos a buscar el arquero que queremos", aseguró el DT, que también pretende un delantero. "Queremos mantener la base de jugadores y reforzarla con dos o tres incorporaciones", detalló Mohamed.

El "Turco" encontró a un plantel "con muchas ganas" luego de la abrupta salida de Gustavo Alfaro. "Los chicos son profesionales y lo que pasó quedó en la historia. Nosotros estamos para construir e intentar sumar características diferentes, pero apoyándonos en la herencia que dejó Gustavo", señaló.