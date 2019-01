Clima político enrarecido en la vuelta de San Lorenzo

Fotos REFERENTE. El capitán Nicolás Blandi fue uno de los que se mostró muy predispuesto al trabajo en el regreso a los entrenamientos de San Lorenzo.

04/01/2019

El plantel de San Lorenzo comenzó ayer la pretemporada de cara a la segunda parte de la Superliga y la Copa Libertadores en medio de un clima político enrarecido por una campaña en Twitter en contra del presidente Matías Lammens. El equipo dirigido por Jorge Almirón arrancó los entrenamientos en la Ciudad Deportiva y al mismo tiempo comenzó una campaña en Twitter en contra de Lammens.

Desde las primeras horas de la mañana hasta el mediodía la etiqueta #LammensChanta se mantuvo entre las primeras tendencias de Argentina y Buenos Aires con miles de mensajes en contra de la gestión que finalizará en diciembre próximo, después de dos mandatos seguidos desde 2012. La poca claridad en los balances, la política de refuerzos, la demora en el regreso a Boedo y el porcentaje del juvenil Matías Palacios fueron los puntos más repetidos en los mensajes publicados por los hinchas en la red social. En simultáneo, el plantel profesional completó la primera práctica del año con la presencia de los refuerzos anunciados a fines de 2018: los colombianos provenientes de Atlético Nacional de Medellín, Gustavo Torres y Raúl Loaiza. El arquero Fernando Monetti, quien sería la tercera incorporación, se sumaría mañana ya que todavía tiene que resolver su salida de Atlético Nacional.

Con respecto al plantel que terminó el 2018 ya no están el delantero Valentín Viola ni los mediocampistas Franco Mussis y Gabriel Gudiño. A su vez, retornaron de sus préstamos Gabriel Esparza (Guaraní, Paraguay) y Rodrigo Contreras (Antofagasta, Chile), pero no está confirmado si continuarán en el club. Los juveniles Elías Pereyra, Manuel Insaurralde y Adolfo Gaich tampoco se presentaron ya que están afectados al seleccionado argentino Sub 20.

San Lorenzo estará en Buenos Aires hasta el domingo próximo, cuando viaje a Brasil por la tarde, para hacer la pretemporada en Porto Alegre. El plantel azulgrana estará hasta el 14 de enero en el complejo Vila Ventura Ecoresort, un predio que fue utilizado durante el Mundial 2014.

El debut en esta temporada será el 20 de enero ante Huracán, como local, en el partido correspondiente a la fecha 13ra. de la Superliga, que fue postergado en su momento por la disputa de la final de la Copa Libertadores de América entre Boca y River.