"Me podré operar de la vista, gracias al BSE"

Fotos EMPLEADO MUNICIPAL. Es el ganador de los 500.000 pesos.

04/01/2019 -

Uno de los premios de 500.000 fue para Juan Carlos Maidana, un empleado de la Municipalidad de la Capital.

"No se imaginan lo emocionado que estoy. Cuando me enteré de que gané el premio, me quería enloquecer de alegría. Parte del dinero será destinado para la operación de mi vista, tengo cataratas, veo poco y eso será lo principal. Voy a buscar el mejor médico. Después también queremos disfrutar con la familia, ya veremos más adelante qué pasa con el resto del dinero. Estoy acompañado por el Banco Santiago del Estero y Tarjeta Sol, siempre que necesité me ayudaron. Agradezco a Tarjeta Sol y al Banco Santiago por la atención que siempre me brinda cada vez que vengo a hacer alguna consulta", expresó Juan Carlos, luego de recibir su millonario premio en la sucursal del Banco Santiago.