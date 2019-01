Saravia: “Tenemos desafíos muy importantes”

04/01/2019 -

El lateral derecho cordobés Renzo Saravia, quien se consolidó en su puesto durante 2018 y logró tener su primera experiencia en la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni, en tres encuentros, uno de ellos marcando al astro brasileño Neymar, se refirió al próximo semestre que afrontará Racing Club.

"Tenemos desafíos muy importantes y nos jugamos mucho en el regreso, en especial en febrero", advirtió el jugador oriundo de Villa María. "Me siento muy cómodo en Racing, todos me tratan muy bien y hoy no pienso en otra cosa", advirtió en relación al interés demostrado por el Atlético de Madrid, quien ya realizó una oferta para su traspaso, rechazada desde Avellaneda. Saravia tiene fijada una cláusula de salida de quince millones de euros.

"Es un honor que el ‘Cholo’ Simeone haya puesto los ojos en mí, el sueño de cualquier pibe es jugar en un grande de Europa, pero primero quiero salir campeón con Racing", aseguró.