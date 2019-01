Enzo Kalinski, muy entusiasmado en su nuevo club

04/01/2019 -

Estudiantes de La Plata inició ayer los trabajos de pretemporada de cara a la segunda parte de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) con la presencia del mediocampista santiagueño Enzo Kalinski como nuevo refuerzo, que se suma al atacante colombiano Edwar López, quien se entrena desde fines del año pasado, mientras la dirigencia continúa con las tratativas de sumar a Gonzalo Verón, el extremo de Independiente.

Sobre la posibilidad de incorporar a Santiago García, otro de los que están en planes, los dirigentes se mantienen cautos, admiten charlas con sus pares de Godoy Cruz, pero afirman que la negociación es muy difícil y que por el momento no hay avances.

El plantel jugará el 19 de enero un amistoso en Chile ante Colo Colo y la pretemporada la hará íntegramente en el predio de City Bell.

Los trabajos de ayer fueron en un solo turno, al igual que hoy y mañana. Y el lunes se iniciarán los ciclos de concentración y doble turno por dos jornadas y media.

Kalinski se presentó oficialmente y expresó: "Vengo a un club que me propone objetivos importantes en lo individual y en lo colectivo. Es un club muy grande con el que me siento identificado. Lo veía mucho al equipo en mis comienzos en Quilmes porque jugaban de local ahí".

"Para mí fue muy importante que me llamen referentes del club como Agustín Alayes y Sebastián Verón y no dudé en venir. La lucha será día a día para ganarse un puesto porque es una zona con jugadores de experiencia y juventud, es un lindo desafío", agregó el ex Banfield.

Respecto de esta posibilidad que se le presenta en el "Pincha", el volante santiagueño manifestó: "Me llega en este momento de mi carrera que es muy bueno, con más experiencia y más recorrido. Estoy con muchas ganas de hacer una buena pretemporada".

"Estoy contento. Estaba un poco ansioso. Tuve la comunicación con el club, ya había tenido chances en otros mercados de pertenecer al plantel y por diferentes motivos no se dio", completó.