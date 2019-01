Más de treinta equipos se darán cita este domingo en Villa La Punta

Fotos ATRACTIVO. El torneo de fútbol en Villa La Punta reunirá a los mejores equipos del sudoeste santiagueño y de vecinas provincias.

04/01/2019 -

VILLA LA PUNTA, Choya (por corresponsalía Choya) El Arsenal Fútbol Club de Villa La Punta celebrará su 18º aniversario con un certamen este domingo desde las 10.30. Habrá más de treinta equipos que representarán al sudoeste santiagueño y a provincias vecinas.

El fixture tendrá el siguiente orden: Sol de Mayo vs. Las Talitas; Arsenal B vs. Los Amigos; Las Juntas vs. Los Galgos; El Puntano vs. Los Pájaros; La Breíta vs. Yoni; Alto Bello vs. Parque Sur; Norte vs. San José; Yuve vs. San Martín; Come Coy vs. Islas Malvinas.

Chávez vs, Independiente; Villa La Punta vs. La 227; Rodeo vs. DG Gato; Hacheros vs. MT; River vs. Santa Rita y Arsenal A vs. Los Negros. Estará libre el elenco de Los Carboneros.