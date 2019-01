Hoy comienza una doble jornada para la tercera fecha del Amateur de Frías

Fotos PASIÓN. El certamen es uno de los más atractivos del departamento Choya y su zona de influencia.

04/01/2019 -

CHOYA, Choya (C) Esta noche se pondrá en juego la tercera fecha del certamen denominado "100 años de gloria del Club Atlético Talleres", que organiza la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías. La cita será en el Social y Deportivo Coinor y arrancará a las 20.30. La punta está en manos de Carnicería Tres Hermanos y La Casa del Plomero con seis unidades.

El programa será el siguiente: Panificadora La Suecia vs. Ferroviarios; Atlético Quirós vs. Influencia; Los Canarios vs. Panificadora La Deseada y Farmacia del Rosario vs. Veteranos.

Mañana las acciones continuarán desde las 19.30: La Casa del Plomero vs. Icaño (Catamarca); Deportivo Choya vs. La Mexicana y Carnicería Tres Hermanos vs. Atlético Triángulo (Icaño, Catamarca).