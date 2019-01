Una vecina bandeña recibió herramientas para la venta de comida

Fotos AYUDA. Con el aporte del municipio, María Villalba podrá trabajar junto con sus hijas para mejorar la economía de toda la familia.

04/01/2019 -

En el marco del programa "Emprendiendo Sueños", el intendente de La Banda, Pablo Mirolo, entregó herramientas de trabajo a una vecina del barrio 25 de Mayo 100 Viviendas, quien se dedica junto a sus hijas a la venta de comida.

El jefe comunal hizo entrega de un freezer, una batidora profesional y un horno pizzero a María Villalba, de 47 años. Estos elementos le permitirán potenciar su emprendimiento y mejorar su situación económica.

En esta oportunidad, Mirolo manifestó: "Estamos muy contentos de poder hacerle entrega de nuevas herramientas de trabajo a María, quien se dedica junto a sus hijas al rubro de la gastronomía trabajando desde su casa. Cabe destacar que este programa está destinado a personas que cuentan con un plan social o que se encuentran sin trabajo y quieren iniciar un emprendimiento".

Por su parte, la beneficiaria expresó: "Desde hace un tiempo me dedico a la repostería y otros pedidos que la gente me haga. Es por eso que quiero agradecerle al intendente Mirolo por esta gran ayuda, la cual me permitirá aumentar mis ventas y así poder sumar a este trabajo a mis hijas, con el objetivo de mejorar la situación económica de toda la familia en estos tiempos tan difíciles".