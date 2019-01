Citan a personal e instituciones educativas

Fotos TRÁMITES. Deberán hacerse presente en el edificio del Consejo General Educación, en Av. Belgrano (S) 1940.

04/01/2019 -

La Oficina de Mesa de Entradas y Salidas, dependiente de la Dirección General de Nivel Primario, Consejo General de Educación, cita a las personas e instituciones que se mencionan para notificarse del estado de sus respectivos trámites de lunes a viernes, de 8 a 12, en planta baja del edificio del Consejo General de Educación, sito en Av. Belgrano (S) 1940, de la ciudad Capital.

Ellos son: Salvatierra, Mariela del Valle, As. Nº 42293/18; Rojas, María A., As. Nº 54370/18; Miguel, María S., As. Nº 64052/17; Pajón, Rosa Gabriela, As. Nº 35405/18; Pereyra, Sara B., As. Nº 30000/18; Lobo, Sandra A., As. Nº 17682/18; Coria, Ana M., As. Nº 44762/18; Galván, Emérita A., As. Nº 42184/18; Tévez, Nerio R., As. Nº27381/18; Maguna, Susana B., As. Nº 49690/18; Dirección Esc. Nº 158, As. Nº 40817/18; Valdez, Melina E., As. Nº 14538/16; Dirección Esc. Nº 788, As. Nº 49506/18; Dirección Esc. Nº 616, As. Nº 43016/18; Dirección Esc. Nº1141, As. Nº 49462/18; Beltrán, María G., As. Nº 17568/18; Dirección Esc. Nº 1232, As. Nº 49019/18; Rigo, Andrés M. As., Nº 52069/16; Benavidez, María F., As. Nº 38182/18; Dirección Esc. Nº 718, As. Nº 30517/17; Maldonado, Elba del V., As. Nº 33690/18; Lund, Carolina, As. Nº 34287/18; Botto, Mabel M., As. Nº 59141/16; Dirección Escuela Nº 1071, As. Nº 46311.