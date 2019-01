"The Walking Dead" fue la serie más pirateada de 2018

04/01/2019 -

La serie postapocalíptica de zombies "The Walking Dead" fue la más pirateada de todo 2018, sacando provecho de que "Game of Thrones", que lideró ese ranking por los anteriores seis años, aplazó la emisión de su octava y última temporada para 2019, según el sitio especializado TorrentFreak. El podio se completa con "The Flash" y "The Big Bang Theory".

El resto del Top 10 está integrado por "Vikings", "Titans", "Arrow", "Supernatural", "Westworld", "DC’s Legends of Tomorrow" y "Suits".