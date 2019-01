Huawei castigó a dos empleados por publicar un tuit desde un iPhone

Hoy 15:33 -

La compañía china Huawei castigó a dos empleados con la reducción del salario y degradación de categoría por desearles a los seguidores "Feliz 2019" mediante un tuit publicado en la cuenta oficial de la empresa en esta red social desde un iPhone, según el memorando interno, obtenido por Reuters.

El tuit fue rápidamente eliminado, pero las capturas de pantalla del mensaje se extendieron por las redes sociales.

Según el documento, el caso se produjo cuando el responsable externo de redes sociales experimentó "problemas de VPN" con una computadora de escritorio, por lo que fue usado un iPhone con una tarjeta SIM de itinerancia, a fin de enviar el mensaje a tiempo a la medianoche.

Twitter, al igual que otros servicios extranjeros, está bloqueado en China. Para obtener acceso los usuarios usan una conexión de red privada virtual (VPN, por sus siglas en inglés).

El memorando señala que el incidente, que según el vicepresidente corporativo y director de la junta directiva de la empresa, Chen Lifang, "causó daños a la marca Huawei", mostró el incumplimiento de procedimiento y la supervisión de la gestión.

Los dos empleados responsables fueron degradados una categoría y sus salarios fueron reducidos en 5.000 yuanes (unos 728 dólares). Además, uno de los trabajadores sufrirá una congelación de su aumento de sueldo previsto por 12 meses.

La compañía, por su parte, no hizo comentarios a la agencia sobre el caso.

Huawei demotes responsible employees & slashes their pay following latest 'Twitter for iPhone' blunder https://t.co/PhoLQFHYG3 by @ChanceHMiller pic.twitter.com/kEfF3Ov4iG