FÚNEBRES | 5 de enero de 2019

05/01/2019 -

Fallecimientos

- Blanca Alicia Roldán

- Margarita del Valle Gramajo

- José Walter Ovejero

- Elsa de Jesús Zalazar

- Ana María Morales de Serrano (La Banda)

- Pedro Florentino Garnica (La Banda)

- Jacinto Aldo Rodrígues (Loreto)

- Sergio Dolores Trejo

- Julia Hagle del Valle Ledesma

- William René Ezequiel Cáceres (La Banda)

Sepelios Participaciones

ARCE GARMA DE LOTERO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 29/12/18|. Felisa Anabel Moyano de Arce, sus hijos Alfonso, Anabel, Pablo, Analía y Ana María con sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hermanos en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA DE LOTERO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 29/12/18|. Francisco Berdaguer, su esposa María Lastenia Atterbury , sus hijos Francisco y Mariana acompañan a toda la familia en estos momento de dolor.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Meme Beltrán, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana Malena y demás familiares en este momento de pesar.

AUAD, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. María Virginia Valenti de Flaja y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia con oraciones.

BERTOLOTTI, UGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Su amigo Raul Atia y Sra. sus hijos Rauli, Yessica y Martin, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BERTOLOTTI, UGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Lamentamos tu partida, te nos adelantaste... Nos queda tu recuerdo; una gran persona, muy especial, a tu manera. Te extrañaremos, descansa en paz y que brille para vos, la luz que no tiene fin. Tu cuñada Gringa, tus sobrinos Silvina y José, Patricia, Martina y Juliana, Rogamos oraciones en tu querida memoria.

BERTOLOTTI, UGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Miguel antel Atia, su esposa Silvana Fiad y su hija Candelaria, participan y acompañan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BERTOLOTTI, UGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del Cielo para ellos " Su hermano Lucho, hermana politica Petty, sobrinos Dsaniela, Leisa , Alejandra y flia., participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones en su memoria.

BERTOLOTTI, UGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Amigas de su hija Liz; silvana F., Vilma J., Betty C., Nancy B., Mariela B., Ramona S., Gissel C., Claudia C., Silvina S., Anita M., Leysa S., Silvana L., Sonia L., Diana L., y Mecky, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BERTOLOTTI, UGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Magalí, Varela, Alicia y Negro Mattar con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BERTOLOTTI, UGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. solo en Dios descansa mi alma, de el me biene la esperanza " Edgardo Ybarra, su esposa Daniela Bertolotti, sus hijos Narella, Luzmila y Edgardo, participan con profundo dolor su partida. ruegan oraciones en su memoria.

BERTOLOTTI, UGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Humberto Filippi y Teresita Melean y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BERTOLOTTI, UGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Francisco Viano y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso en paz.

BERTOLOTTI, UGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. CPN Pedro Raul Martinez participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria y por la cristiana resignacion de su familia.

BERTOLOTTI, UGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Sus amigos Juan C,. Villarreal, Peque Fernandez y Dra. Judith Villarreal amiga de sus hijos Maria Liz y Fernando, partcipan con profundo dolor su fallecimiento.

BERTOLOTTI, UGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Carmen Alicia Yslas de Reynaga, sus hijos Roxana Reynaga y Luis Reynaga participan con profundo dolor su fallecimiento.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Promoción 1961 de la querida Escuela Normal acompaña en el dolor a Cuky y familia por la desaparición física del esposo, padre y abuelo ejemplar. Que el Señor lo recoja en su gloria.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Simona Tomat, sus hijos Rodolfo, Mario Daniel y Anabella Gavicola Tomat participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR DR. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Abrazamos con inmenso cariño a la querida Amiga Kuky y a sus hijos Miguel, Fabiola y Oscar en este momento de dolor. Maiky Lapalma, Gustavo Adolfo Guerrieri y sus hijos Mariana Eugenia y Luis Ecobar, Gustavo y Adolfo. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR DR. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Las amigas de su esposa Kuky del Cafe de los Jueves; Nora de Caceres, Lita de Sarmiento, Nora de Carreño, Marta de Yocca, Beba de Sovichs, Maiky de Guerrieri, Mirta de Uriondo, Keka de Onetto, Maria Elvira de Areal, Maria Ines de Torres, y Estefi de Olmedo, abrazan y acompañan con especial cariño a la querida amiga Kuky e hijos y nietos en su dolor. rogamos oraciones en su memoria.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Juan Carlos Tauil, su esposa Lilian Franceschini, sus hijos Juan (a), Belen y José Perez Neme y su nieta Alfonsina participan con profundo dolor su fallecimiento.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Los hijos de Norma Tauil de Ibañez, Dito, Silvia, Richard, Carlos y José Luis Ibañez y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria,

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Tere Gelid y Estela Gelid de Miguel participan con mucho dolor el fallecimiento del esposo de Kuky. Acompañan a la familia con mucho pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. María Rosa Córdoba y familia participan el fallecimiento del esposo de su amiga Cuky y cuñado de sus amigos Graciela y Amira. Elevan oraciones en su memoria y piden pronta resignación para todos.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Blanca Nelida Piquilloud, participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Kuky Tauil. Ruega oraciones en su memoria.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Eduardo E, Lopez, su esposa Lia Debon, sus hijos y respectivas flias., parrticipan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Dr. Julio Cortes y su esposa Ana Maria Canepa e hijos, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR DR. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Dr. Víctor Napoleón Abdala, su esposa Dora Yolanda Reynoso y familia participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Kuky e hijos en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Arturo Lastra y su esposa Marisa Abdala participan su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Hugo Agostinelli y Francisca Córdoba participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a su esposa Cuky y a su querida familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR DR. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Marta Josefina Agüero Abal de Argañarás y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Cuky. Ruegan al Señor conceda pronta resignación a toda la familia. Oraciones en su memoria.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR DR. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Daniela Rafael, Fernando Vaccari e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del Tío Pocho. Elevan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Ávila, sus hijos y familias participan el fallecimiento de su querido colega y amigo y acompañan a su esposa Kuky e hijos en estos momentos difíciles. Ruegan una oración en su memoria.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. C.P.N. Manuel Héctor Álvarez, Dra. Delia Raab de Álvarez, sus hijos Alejandro, Adriana y Patricia participan con dolor el fallecimiento inesperado de su querido amigo. Ruegan oraciones en su memoria y para una pronta resignación de su familia.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Bienaventurados los de corazon limpio, pues ellos verán a Dios. Que brille para el la luz que no tiene fin. Norma Fernandez de Acosta y Antonio Acosta, participan con profundo dolor su fallecimiento, rogamos oraciones por el eterno descanso de su alma.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Marcelo Daher, Maribé Aiquel y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Graciela, Ricardo y familia en momentos de tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Con profunda tristeza participamos tu partida al Reino Celestial. fuiste un amigo entrañable estuviste siempre a nuestro lado! ¡Gracias por todo tio Pocho quedas para siempre en nuestros corazones. Abrazamos cont odo cariño a tu esposa, la querid Cuqui y a tus hijos, nuestos sobrinos del corazón Fabiola, Miguel, Oscar y familias elevamos oraciones por tu descanso junto a Dios. Nanin Lascano de Rafael y sus hijos Gustavo y Silvina, María Daniela y Fernando, Maria Cecilia, Julio Gerardo y Sandra, Luciano y Maria Gracia y sus nietos

FERREYRA MARCOS, HUGO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Francisca Córdoba de Agostinelli participa su fallecimiento y acompaña con inmenso cariño a Ana María e hijos. Eleva oraciones en su memoria.

FLORES TURK, BENJAMÍN EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció 01/01/19|. Oscar Ángel Don y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso eterno.

FLORES TURK, BENJAMÍN EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 01/1/19|. Tus vecinos y amigos: Cacho, Muñeca, Yesmín y Alejandra Abraham, nunca olvidaremos los lindos momentos compartidos, acompañan y abrazan a su familia en esta triste y dolorosa pérdida.

FLORES TURK, BENJAMÍN EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció 01/01/19|. Armando Meossi y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/19|. Sus hijos Luis, Andrea, Marcelo, Viviana, Veronica. nietos, bisnietos, hermanos y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9 hs. en el cementerio La Piedad. Cob. Norcen. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

ISE, GUILLERMO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. Hijos de Abdo Julián y Susana Sialle y sus respectivas familias; Mario García Hernández y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al Altísimo le de el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin. Saludan en el dolor a su esposa, hijos, hermano y demás familiares.

KANT DE LUCATTELLI, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció 03/1/19|. Querido Omar: mi corazón se llenó de pena cuando leí que el alma de tu querida madre partIó al Reino de los Cielos a renacer. Fuimos grandes amigas y buenísimas vecinas, con vos y tu familia política también, a quienes quise tanto. Hoy te queda su recuerdo y todo el amor que te brindó. Para ella llegó la hora de la luz, la paz, la serenidad. Para todos los que las quisimos, la hora de rezar por ella y pedirle que desde donde esté te cuide y sepa que nosotros la seguimos queriendo como siempre. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola, hijos, nietos y bisnietos.

KANT DE LUCATTELLI, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció 03/1/19|. Jorge Gunter Rebullida, su esposa María Isabel García Fabiano, sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su sobrino político Omar, y acompañan a la flia. en este duro trance, Dios la tenga en la gloria.

LEDESMA, ELENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Sus hijos Julio Darío, Diego Ramón, Pamela Judith Cejas, nietos Darío Benjamín y Guadalupe Cejas participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LEDESMA, ELENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Su hermano Ramon, su cuñada Gldis y sobrinas Emilse y Marcela, participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, ELENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. "Que los ángeles de Dios la reciban con los brazos abiertos". Gaby Cameranesi y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, ELENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Señor ya está ante tí, recibelaa en tu Reino " siempre te recordaremos con una sonrisa. tus compañeras y amigas de Catequesis de la Capilla Santa Clara de Asis. participan con profundo dolor su partida al Reino de Dios y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, ELENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Hugo, Kely y Patricia Autalan y sus respectivas flias., te despiden con pesar y ruegan por tu descanso en paz. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardin del Sol.

LEDESMA, ELENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Tía querida jopy se van contigo parta de nuestros corazones, pero tu risa, amor y entrega, viviran en nosotros en cada recuerdo. Te amamos hoy y siempre. Tu prima Liliana y Walter, tu tia Lidia y tus sobrinos Luciana, Eugenia, Melisa, Aldana, Valentin y Marrcelo. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, ELENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Compañeros de trabajo de su hijo Dario de la Sub. Secretaria , Niñez, Adolescencia y Familia. participan el fallecimiento de su Madre y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, JULIA HAGLE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/19|. Sus hijos Cristian, Guillermo, Noelia Vidarte, h. politicos Noel, Matías, sus nietos León, Bautista, hnos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy a las 12 horas en el cementerio La Piedad. Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162.Tel. 4219787.

NAVARRETE, DANTE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/19|. Sus primos Tere Luna, Omar Blazquez, sus hijos Pablo y Milena participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRETE, DANTE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/19|. Sus primos Mariela Luna y Carlos Epstein, sus sobrinos Carla y Emi participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRETE, DANTE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/19|. "Lito querido , tu partida nos deja un vacío muy profundo. Te llevas casi toda la memoria de nuestra historia familiar, los relatos entrañables de tantos años felices en la casa de mi abuelo, que solo vos sabias rememorar con tanta gracia y tantos detalles. Que tu espíritu siga vivo entre nosotros y que allá en el cielo te hallas ya reencontrado con todos nuestros seres queridos. Descansa en paz". Sus primos Susana Morales y Cacho Rodríguez, participan su fallecimiento y acompañan a Bety, Patri, Santi y a toda su familia en este momento de dolor. Las Termas.

NAVARRETE, DANTE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/19|. Alberto D. J. Paz, Maria E. Berdaguer, sus hijos Jerónimo y Francisco y sus respectivas familias, participan con tristeza su fallecimiento.

NAVARRETE, DANTE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/19|. Manuel A. Luna, Teresa Lund, sus hijos Eduardo, Tere, Mariela, Guillermo y sus respectivas familias participan con mucho pesar su fallecimiento. Acompañan a Bety, Patri, Santi y demás familiares en este difícil momento.

NAVARRETE, DANTE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/19|. Dr. Rosmiro Fernandez, su esposa Ana Maria y sus hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Lito. Ruegan oracciones en su memoria.

OVEJERO, JOSÉ WALTER. (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Su esposa: Magui Ayunta, sus hijas: Micaela, Sol y Luna, su nieto: Lautaro, e Hijos Pol.,part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cement. La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Carlos Ramos Taboada, Susana Carol de Ramos Taboada y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Mirtha Sanchez de Jacobo, participa el fallecimiento del hijo de su querida amiga Carolina. Ruega al Señor lo tenga a su lado y le de cristiana resignacion para ella y demás familiares.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Eduardo E. Lopez, su esposa Lia Debon y sus hijos con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al Señor por su eterno descanso y cristiana resignación a sus familiares.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Con cariño Argentina Mateo de Brizuela, familia y Leonardo Martínez se identifican con el dolor de Carolina Polti de Rojas, su esposo e hijos por el deceso de su querido hijo Federico y elevan oraciones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Los integrantes de la A. C. "11 de Septiembre" acompañan a Carolina Polti de Rojas y familia con pesar por el fallecimiento de su querido hijo.

ROLDÁN, BLANCA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Su esposo Polo sus hijos Daniel, Monica, Oscar, Luciano, hijos politicos, nietos, Hermanos y demas familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. Acompañan en este difícil momento a su hijo Jorge Zuain sus vecinos; mecha, Adriana y Guilly.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. Jorge Robles Ávalos y Aida Hoff y sus hijas Macarena y Candela participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. Su vecina María Virginia Valenti de Flaja y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a hijos y nietos ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. ''Que brille para ella la luz que no tiene fin''. Ada Bisione de Zuain, sus hijos Eduardo, Griselda, Daniel y sus respectivas familias, participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida Amelia y acompañan a sus hijos en su dolor. Ruegan oraciones a su memoria.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. Su cuñada Estela Gerez de Saad, sus sobrinos María Elena, Graciela, Delia, Silvia, Roxana, José, Elena y Diego Saad y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. ''Que las manos del Padre, la reciban en el abrazo final''. Sus familiares Gladys V. de Zuain, sus hijas Alicia, Ana Cristina, María Inés Zuain, con sus respectivas flias, participan con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

SAAVEDRA, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Entrañables amigos y compañeros Ex- soldados clase 1959 del Batallon de Ingenieros de Combate 141- Sgo. del estero, de su hijo Franco, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, SERGIO DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/19|. Sus hijos Sergio, Luis, Gladys, Ana, Yanina, h. políticos Susana, Elizabeth, Jose, Diego nietos Damian, Rita, Maximiliano, Nahuel, Jorgelina, Nahir, Benjamín, Santino, Victoria, Angela, Bautista y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio la piedad COB IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

ZALAZAR, ELSA DE JESUS (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/19|. Sus hijos: Hugo, Luis, Gladys, Raúl y Ana, y nietos part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cement. de Los Flores. Caruso Cia. Arg. de seguros S.A.- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

Invitación a Misa

AGUIRRE, OLGA SABINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/08|. Ina hoy hace 11 años que te fuiste al Reino del Señor Todopoderoso, estas con tus angeles en la mansion de Dios junto a tus padres y hermanas. Sus hijos German y Debora, sus nietas Mia, Candela, Morena e Isabella, sus hermanos Lela, Mosito, Kiki, Carlos, Hugo, Julia y Dina, su tia Valle, sobrinos y sobrinos nietos y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CHAPARRO, NÉLIDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Hoy se cumple ya un mes de tu inesperada partida hacia el encuentro con nuestro Padre. Su esposo Marcelo Gomez, sus hijos, nieto y sobrinos, invitan a la misa que se oficiara en el cementerio Parque de la Paz. a las 10 hs.

GEREZ DE BRAVO, LIDIA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Su esposo Humberto Alfredo Bravo, sus hijos Luisa y Erasmo Bravo, su hija política Felisa, sus nietos Sergio, Andrea, Marcia y Rocío, sus bisnietos Fiorela y Joaquín Invitan a la misa que se oficiará hoy en la parroquia San José, Bº Belgrano a las 20:30 hs., al cumplirse un mes de su fallecimiento.

GONZÁLEZ, PEDRO NOLASCO (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Su esposa, hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

URQUIZA, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. "Nos acompañas aún en medio de tu ausencia diaria, pero el tiempo y el amor que nos brindaste nos da fuerza para continuar. Es muy dura la vida sin vos, que fuiste una mujer trabajadora, dedicada a tu familia y con un corazón lleno de bondad. Te extrañamos mucho mamá, tanto que nos duele no verte, pero nos consuela saber que estás junto a Dios y que desde allí sigues cuidando de todos nosotros. Te amamos. Su esposo Oscar, hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa mañana 6/1 a las 9.30 en la Pquia. Virgen del Valle, Bº H. Hondo, al cumplirse tres meses de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

CANCINOS, MARIO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Su esposa, su madre Ñata, sus hijos Maru, Sebastian, Keko y Soledad y sus nietos, al cumplirse 70 años de su natalicio lo recuerdan con mucho amor.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

CÁCERES, WILLIAM RENÉ EZEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/19|. Sus padres: Daniel Américo Caceres y Mónica del V. Herrera, sus hnas: Eveluz, María, Daiana, Pamella y Antonella, y sobrinos part. su fallec. sus restos serán inhumados hoy en el cement. La Misericordia. C. de duelo: Monteagudo y Ruta 34. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GARNICA, PEDRO FLORENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/19|. Su esposa Margarita Lastra sus hijos Gustavo, y Claudia h. político nietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio la misericordia COB IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

MORALES DE SERRANO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/19|. Su esposo Jose Serrano, sus hijos Jose Luis, Marcela Elizabeth, Matias Sebastián, hijos polit. Sandra Lescano, Raul, Escobar, Ingrid Figueroa, nietos Ivana, Nicolas, Lourdes, Leandro, Milena, Thiago, bisnieto Valentino, part. su fallec. sus restos serán inhum. hoy a las 10 hs. en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

MORALES DE SERRANO ANA MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/19|. ''Que brille para ella la luz que no tiene fin''. Su hermano Oscar, sus sobrinos Lili, Silvia y Oscar, su sobrino político Gustavo, sus sobrinos nietos Hernán, Nataniel y Héctor; Valentina, Bautista, Máximo y María Sol, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Sala velatoria Norte Servicios Sociales (Laprida casi España) y serán inhumados hoy a las 10 hs en el Cementerio La Misericordia.

MORALES DE SERRANO ANA MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/19|. Chichi, mi hermana del alma, vivirás por siempre en mi corazón. El Señor recibe un ángel en el cielo. Marta Ordoñez y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. ''Que brille para ella la luz que no tiene fin, descansa en paz''. Sus restos son velados en Sala Velatoria Norte Servicios Sociales (Laprida casi España) y Serán inhumados hoy a las 10 hs en el Cementerio La Misericordia.

MORALES DE SERRANO ANA MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/19|. Roger Lescano, Sra e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VIZCARRA YOLDE, AMÉRICO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/19|. Su hijo Daniel y su hija política Karina, sus nietos Facundo, Valentín y Josefina, participan con profundo dolor su partida. Fuiste un gran hombre y ejemplo y así te recordaremos. Rogamos oración en su memoria.

VIZCARRA YOLDE, AMÉRICO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/19|. "Yo Soy la resurrección y la vida, el que cree en mi vivirá, aunque muera y todo el que vive y cree en mi no morirá jamás". Carmen de Yolde, sus hijos Noelia y Roberto Yolde y familia Ruegan oraciones en su memoria.

VIZCARRA YOLDE, AMÉRICO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/19|. Supervisores escolares jubilados participan el fallecimiento del colega y ruegan oraciones en su memoria.

VIZCARRA YOLDE, AMÉRICO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/19|. María Cristina Ibáñez de Garay, sus hijos María Marcela y Raúl Alejandro y flia, participan con dolor su partida y acompaña con cariño a su esposa Lilia, sus hijos Eduardo, Nancy y Daniel y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

RICHELME, ADALBERTO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Querido Papi, a un mes de tu partida, te recordamos a cada instante. Te extrañamos infinitamente. Seguiremos tu legado. Te amamos. Nos uniremos en oración por tu eterno descanso: Su esposa, hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. Santiago Apóstol, La Banda, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CORBALÁN, ELSA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Prima hermana te voy a extrañar mas los dias domingos...tantas charlas pero a tus hijas amadas las estaré viendo a Luisina, Carmen y Cristina. Su prima Eva Elena como me llamabas, mis hijos Pablo, Nora y Flia, Rosana y flia, Nito y flia.

CORBALÁN, ELSA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Señor ya esta ante ti, recibela en tus brazos y dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Sus primos Lidia y Orlando Suarez, sus hijos Ruben y Gissel participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Cristina, Carmen, Luisina y Josecito, y demas familiares en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CORBALÁN, ELSA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. La Comisión Directiva y Socios del Club Atlético Garza participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia, quienes fueran socios fundadores de la institución, en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CORBALÁN, ELSA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Edmundo Alberto Gomez, Ana Lia Terzano, Diego Emiliano Gómez Terzano, Analia Terzano Habra y todo el personal de la Escribani Gomez Terzano, participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a José y toda su familia en este tiste momento. Elevan oraciones en su memoria.

CORBALÁN, ELSA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Cristina; Te acompaño en tu dolor porque se lo inmenso que es cuando se pierde a la Madre. Hago extensivo mi saludo a tus hermanas, a mi muy apreciado Joshe y a toda tu flia., que el alma de Elsa alcance su merecido descanso. Lucho Zanello y Mony Salomón y flia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUES, JACINTO ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/19|. Su esposa Paula sus hnos Pedro, Maura Graciela, Amado sobrinos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio CRISTO REY LORETO COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

TOFANELLI JOSÉ ANIBAL (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/89|. Que difícil es recordarte sin que nuestros ojos se llenen de lágrimas, sin que nuestros corazones se sientan oprimidos. Dejaste bellos momentos en nosotros… que aunque pasen los días, meses, años siempre estarás presente en mi vida. Al cumplirse 30 años de su fallecimiento sus hijos: José, Hector, Isabel, María, Claudia, Rito y Lucía Tofanelli; hijos políticos; nietos y bisnietos invitan a la misa que se realizará el día 06/01/19 a las 20 en la capilla San Antonio de Padua de la localidad de Choya, Choya.