Tras breve internación, Diego habló de todo

Fotos SIN PELOS EN LA LENGUA. Tras superar un percance de salud, Diego realizó declaraciones picantes.

05/01/2019 -

Diego Armando Maradona se sometió ayer a una serie de estudios en la Clínica Olivos, antes de regresar a México para hacerse cargo del plantel de Dorados de Sinaloa, en el día que se confirmó su continuidad en la institución.

Según se informó, en medio de la batería de exámenes, a Diego se le detectó un sangrado estomacal y se le realizó una endoscopia. Por esta razón, el ex futbolista permaneció más tiempo en el sanatorio.

A las 19.15, Diego salió de la clínica en una camioneta gris oscuro y saludó a los medios y fanáticos que se agolparon en la puerta para dar tranquilidad.

"Fui a la Clínica a hacerme resonancias, lo tenía previsto desde la semana pasada. Los boludos son como las hormigas, están en todos lados. No pasó nada. El amor no cambia y todos me desearon lo mejor. Voy por la revancha con Dorados", expresó Maradona por Radio La Red.

Enfrentado con el presidente de la AFA, Diego propuso que "Daniel Angelici y Rodolfo D’Onofrio tendrían que tomar el mando de la Selección", y expresó su bronca con Alejandro Domínguez, titular de Conmebol, por llevar la final de la Copa Libertadores de América al Bernabéu.

"Angelici y D’Onofrio tendrían que tomar el mando de la Selección. A mí, Tapia me traicionó, que siga haciendo todas las cagadas juntas. En la Selección, no hay un entrenador que haya hecho el curso de técnico, ya con esa cagada no pueden seguir hablando", dijo Maradona.

Diego mostró su fastidio por el cambio de sede de la final de la pasada Libertadores entre River y Boca a España, luego de la agresión que recibió el micro "Xeneize".

"No se puede entender que tengan que ir a jugar un Boca-River a España, me parece algo terrible, ilógico y me parece que esto mata la pasión del hincha del fútbol porque hay rumores de arreglo. Me duele porque queremos levantar al fútbol argentino, pero es imposible, tenés gente que nunca pateó una pelota y no entendió qué significa ponerse una camiseta", señaló. Y apuntó contra Domínguez: "A mí un paraguayo no me va a sacar la pasión, porque yo a un paraguayo no le digo dónde tienen que jugar Olimpia y Cerro".

Por último, respaldó a Gustavo Alfaro: "Me parece bárbaro que lo hayan elegido, es lo máximo que tiene el fútbol argentino para Boca, no hay otro más capacitado y con más sabiduría que Alfaro. Le deseo toda la suerte del mundo y Angelici hizo muy bien en traerlo".