Buscan un sistema que "reconcilie a los electores con los elegidos"

05/01/2019 -

El diputado provincial Ricardo Lissalde, del Frente Renovador, afirmó que "el espíritu de la comisión (bicameral) es debatir para avanzar en reformas del sistema electoral que reconcilie a los electores con los elegidos, en un sistema que los represente mejor, con mayor eficacia, más moderno, y que nos permita elegir con mayor libertad y transparencia, más allá del cronograma".

Agregó que "en la provincia de Buenos Aires debemos eliminar la lista sábana vertical y también la horizontal, porque no puede ser que los bonaerenses no puedan debatir y elegir a su gobernador e intendentes porque las elecciones se nacionalizan y no se debaten temas específicos y necesarios del distrito".

El legislador massista apuntó contra aquellos partidos que "durante años usaron a la provincia para definir una elección a presidente, más allá de que el candidato sea bonaerense. Eso no sirvió porque no nos dio resultado para resolver nuestros exclusivos problemas. Usaron a los bonaerenses para elegir a presidentes, pero no salimos favorecidos de eso", remarcó.