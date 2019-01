Cano pidió a la Justicia tucumana que ordene al Gobierno no anticipar la elección

05/01/2019 -

El diputado nacional José Manuel Cano (UCR) pidió a la Justicia de Tucumán, a través de un amparo, que ordene al Ejecutivo local que se abstenga de convocar a elecciones provinciales en forma anticipada.

Solicitó en tal sentido ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo que se dicte una medida cautelar para que en ese distrito se suspendan las elecciones provinciales, municipales y comunales correspondientes a 2019, hasta que se reglamente la ley de voto electrónico.

"De acuerdo con lo manifestado y más en mi carácter de diputado nacional por la provincia de Tucumán, me encuentro legitimado para deducir la presente acción, por lo tanto cuento con un interés legítimo y actual de que haya un pronunciamiento judicial de rango sobre esta cuestión, que reitero asume carácter de gravedad institucional", indicó. Consideró que si en estas condiciones se convoca a elecciones habría "una grave afectación a la voluntad popular y el sistema republicano al no respetar (el Gobierno de la Provincia) el mandato constitucional dispuesto en los arts. 43 inc. 3 y 157 de la Constitución". El planteo se sustenta en que se considera "parte afectada" en cuanto "participante de las próximas contiendas electorales provinciales a celebrarse durante el año 2019".