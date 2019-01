El campeón del Súper 20 sale a escena

Fotos LOGRO. Francis y Fells ya tienen un título con Quimsa. Los extranjeros no se conforman y van por más.

05/01/2019 -

El sábado 22 de diciembre de 2018 pasó a ser una fecha histórica para Quimsa. Esa noche, el equipo de Silvio Santander se consagró campeón del Súper 20, tras derrotar en el estadio Ciudad a San Lorenzo.

Ese fue también el último partido oficial de la "Fusión", que esta noche volverá a ver acción y nuevamente ante su gente. Será a partir de las 21, ante Peñarol de Mar del Plata, en el marco de una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

Quimsa estrenará oficialmente su título de campeón esta noche, pero sabiendo que éste es otro torneo y que recién está dando sus primeros pasos. De hecho, en la presente temporada de la LNB el elenco de Santander jugó cuatro partidos y consiguió tres triunfos y una derrota.

Justamente, el debut de la "Fusión" en este certamen fue ante el rival de hoy, al que derrotó como visitante por 115 a 105. Luego, el elenco de Santander volvió a triunfar en Mar del Plata, esta vez ante Quilmes, por 86 a 84. En su tercer juego, derrotó como local a Obras Basket por 90 a 74. Y días antes de afrontar el Four del Súper 20, cedió el invicto ante San Martín de Corrientes, al caer por 90 a 88 en el estadio Ciudad.

Tras el breve "parate" por las fiestas de fin de año, el plantel de Quimsa retomó los entrenamientos el miércoles pasado y lo hizo con la totalidad de sus integrantes. La "Fusión" no presenta bajas por lesión y por eso esta noche Santander podrá disponer de todo su personal, algo fundamental para sostener la intensidad defensiva que propone el coach, toda una marca registrada.

Jugadores nacionales de jerarquía como Leonel Schattmann, Juan Ignacio Brussino, Nicolás De los Santos, Leonardo Mainoldi, Federico Aguerre y Roberto Acuña, a los que se suman extranjeros confiables y rendidores como Torin Francis y Courney Fells, son el eje de un conjunto que, si logra imponer su estilo, siempre tiene grandes chances de ganar.

Por el lado de Peñarol, que presenta un registro de 2 triunfos y 3 caídas y en su última presentación del año pasado venció con claridad a Weber Bahía, en condición de local, el plantel presenta algunas novedades. Ya no está Bruno Barovero, quien decidió regresar a Atenas. Pero llegó en su reemplazo Juan Vaulet. El equipo que dirige Leonardo Gutiérrez también presentará un nuevo extranjero: Todd Brown. En tanto, el DT no podrá contar con el pívot Damián Tintorelli (ex Quimsa y Olímpico), quien presenta una lesión en la rodilla.

La Liga Nacional presentará esta noche otro juego y será el que animarán La Unión de Formosa y Boca Juniors, desde las 21.30 en el Cincuentenario.