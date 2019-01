Marcos Díaz acusó de maltratador a Nadur

Fotos ENOJO. Marcos Díaz criticó al presidente del "Globito".

05/01/2019 -

El arquero de Huracán Marcos Díaz aseguró "estar cansado del maltrato" del presidente Alejandro Nadur y refirió que "la realidad es que por ahora se terminó la relación que había".

"Sentí ingratitud por parte de Nadur, la relación estaba muy desgastada y llegó un momento que cansó, aguanté demasiado y hasta acá llegué", dijo Díaz dijo ayer por la tarde al canal TyC Sports.

"Hice todo lo posible para llegar a algún acuerdo pero no recibí una buena respuesta", señaló el santafesino de 32 años.

Díaz se reunió con Nadur "a pedido de él", donde el arquero le dijo "lo que pensaba".

"Me saqué un pequeño dolor que tenía adentro y se lo dije, hace casi dos años que no hablaba con el presidente y no tuve ganas de aguantar ciertos maltratos, fue una lástima", contó el guardameta, y se mostró dolido "por la gente" y agradecido a la vez "por todo el cariño".