"Leo" Ponzio y su futuro: "Sé que me queda poco"

Fotos LIDERAZGO. Leonardo Ponzio es una de las principales referencias que tiene River y hoy está disfrutando de un momento excepcional en su carrera.

05/01/2019 -

Leonardo Ponzio, capitán y mediocampista de River, manifestó que todavía tiene ganas de seguir jugando a sus casi 37 años.

"Cuando pierda el ánimo de competir, dejaré de jugar. Hoy siento esas ganas de jugar. Además, el grupo que tenemos me ayuda a querer seguir. Sé que me queda poco", expresó Ponzio desde Las Rosas, su pueblo en Santa Fe, por TyC Sports.





"Cuando me retire quiero seguir ligado al mundo del fútbol", aclaró Ponzio, quien el 29 de enero cumplirá 37 años.





Por otro lado, el mediocampista se refirió a la victoria sobre Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores de América 2018; "quedamos en la historia", aunque consideró que "esto el día de mañana tomará más fuerza".





En tanto, sobre la foto histórica levantando la Copa en el Bernabéu con el subcapitán Jonatan Maidana y el técnico Marcelo Gallardo, Ponzio contó que "después de la final, le dije a Jony que llamemos a Marcelo porque teníamos que levantarla los tres. Nos parecía que Marcelo tenía que estar con nosotros".

Ponzio ganó siete títulos nacionales con la camiseta de River y seis internacionales, entre ellos los más importantes, las dos Copas Libertadores de 2015 y 2018 en las que estuvo Gallardo de técnico.





Además, el oriundo de Las Rosas contó sus planes a futuro, para cuando efectivamente decida colgar los botines. ‘Me encantaría seguir ligado al fútbol post retiro, pero también voy a dedicarle más tiempo a mi familia y disfrutar del tiempo libre".





Finalmente, llenó de elogios a Marcelo Gallardo y marcó los aspectos del juego en los que creció y maduró bajo su conducción. "Marcelo me corrigió muchas cosas. Entendí que ya no podía correr para todos lados, y que hay que perderla menos, porque desde mi posición se inicia el juego. Me abrió la cabeza y me cuidó el cuerpo. Es el que más me marcó por todo lo que vivimos en el último tiempo", añadió.





Ponzio recalcó además que toda la senda victoriosa abre la gran oportunidad de seguir cosechando títulos, por eso relajarse no es una opción para nadie. "Hay que seguir así, y tenemos que aprovechar este viento de cola ganador. Hay que continuar por este camino triunfal".