Paredes quiere volver, pero no depende de él

Fotos PRESENTE. El volante Leandro Paredes milita en el Zenit de Rusia donde tiene un buen presente futbolístico.

05/01/2019 -

Boca Juniors está enfocado en su trabajo de preparación en Cardales y mientras espera que surjan novedades con otros posibles refuerzos que podrían llegar, el que ayer prácticamente le cerró las puertas al "Xeneize" es el volante Leandro Paredes, hoy jugador del Zenit de Rusia.





"Hablé con Nico (Burdisso), le dije las ganas que tengo, pero él sabe que no depende de mí. Las ganas de volver siempre están, volver a Boca es algo que uno piensa siempre. Hoy me encuentro más maduro y me encantaría poder devolverle a Boca un poco de todo lo que me dio", dijo el volante por Radio La Red.





Y admitió: "Siendo realista, las posibilidades son muy pocas, el Zenit puso mucho dinero y no tiene en mente venderme ahora. Los rusos quieren tenerme sí o sí hasta junio, y hasta rechazaron una oferta del PSG".





Sobre lo que lo motiva a querer volver a Boca, Paredes dijo: "Ahora estoy más maduro y puedo ayudar. El club me dio todo y quiero devolverle algo. La derrota en la Copa Libertadores fue un empujoncito para querer colaborar".





Paredes, de 24 años, emigró de Boca en 2013 para vestir las camisetas del Verona, Roma, Empoli y Zenit.