Milman confirmó la compra de estas armas para utilizarlas en trenes y aeropuertos del país

El jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gerardo Milman, confirmó la decisión del gobierno nacional de adquirir pistolas Taser, que no son letales, para utilizar -en un principio- en estaciones de trenes y aeropuertos.

"Ayer (por el jueves), la ministra (de Seguridad) Patricia Bullrich inició el proceso de una licitación pública internacional para la compra de estas pistolas, así que en los próximos meses vamos a poder ver que tanto en trenes como aeropuertos habrá una primera experiencia de las fuerzas federales con estas armas", señaló Milman.

Son legales

El funcionario recordó que cuando el presidente Mauricio Macri "fue jefe de Gobierno porteño, introdujo esta discusión, hubo polémica y finalmente fue saldada en 2016 por la Corte Suprema de Justicia, que dijo que son de uso legal".

"Estas armas no letales, no producen la muerte, se utilizan a una distancia de 8 metros, con lo cual es en lugares específicos y no cualquier circunstancia. Producen una descarga sobre la persona que la inmoviliza y permite detenerla", indicó.

Costos

El jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad precisó que el costo es de 3 mil dólares por cada arma, pero que esperan conseguir "mejores precios en la compulsa comprando una buena cantidad".

Por último, explicó que la decisión se adoptó "después de mucho tiempo de valoración" y que "lo primero fue cambiar los modelos de formación de la fuerza; hoy llevan meses y años antes de salir a calle y eso permite poder ir avanzando paso a paso en una política de seguridad más eficaz".