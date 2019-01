Carrasco: "No tenía motivos para asesinar a Estela"

Fotos INDAGATORIA. Carrasco llegó a tribunales antes de las 11 y se fue después de las 16.

05/01/2019 -

Cinco horas le demandaron ayer a Pablo Carrasco relatar su verdad en la investigación por el asesinato de la empresaria Estela López. El expolicía lleva un año detenido por el crimen. Se advirtieron definiciones contundentes en su exposición: "No tenía un móvil para matarla porque nuestra relación era buena"; "Soy sólo amigo de Nahuel"; "Muchos testigos me vieron ese día"; "Estela puso a mi nombre la administración de algunos bienes, al igual que lo hizo con otras personas..."

El trámite se extendió de 11 a 16 en el primer piso de tribunales y los abogados deslizaron que tras esta declaración ahora se vienen nuevos testigos, a pedido de la jueza Rosa Falco; el defensor, Eugenio Chavarría y del fiscal Álvaro Cantos.

Se ignoran los pasos del querellante Miguel Ángel Torresi, quien también estuvo presente en la agotadora jornada.

Estela fue asesinada de múltiples puñaladas el 23 de diciembre del 2015 en su casa de calle San Martín casi Moreno, en ausencia de su hijo Nahuel.

Carrasco cayó detenido el 19 de diciembre del 2017 y la imputación que le atribuye la jueza es "homicidio calificado por alevosía y ensañamiento", reprimido con prisión perpetua.

Después de casi un año de su paso por tribunales, Carrasco ayer fue conducido de la sede del Cuerpo Guardia de Infantería. Ante Falco, habría desgranado una larga historia:

"No la maté; no tenía ningún motivo para quitarle la vida".

"Nunca tuve problemas con Estela, ni con su familia.

Ese día salí del trabajo cerca de las 13:34. Fui a la Unidad Regional 1 (ex terminal), dejé mi chaleco y la portátil. Luego me fui a mi casa. Anduve haciendo compras de Navidad que me pidió mi madre... También vi a un amigo y pasé por comercios en calle 24 de Septiembre".

"Soy muy amigo de Nahuel, ya que compartimos el hobbie por la caza y la pesca".

"Fue Estela quien pidió que me dieran la responsabilidad de administrar algunos bienes de la familia. Del mismo modo, sé que lo hizo con otras personas..."

"Es cierto, tenía una copia de las llaves de la casa..."

"Nahuel y algunos amigos hicieron viajes al exterior, a excepción mía ya que no tenía ni tengo recursos".

"Yo no era custodio de Nahuel ni de nadie en la familia".