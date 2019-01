"Tengo miedo por mi vida, pero más temo por la de mi hijo discapacitado"

05/01/2019 -

Una mujer se presentó ante la Justicia para pedir ayuda, ya que fue víctima de violencia de género y ahora su ex pareja quiere "revincularse" con su hijo de 29 años, quien padece una discapacidad mental y motriz y permanece postrado en una cama.

Según contó la víctima, hace doce años que se separó del acusado -un empresario- y fruto de esa relación tiene dos hijos. El mayor, que actualmente tiene 29 años, desde los cuatro sufrió una enfermedad que lo dejó en cama de por vida, ya que su cuadro es progresivo.

Con respecto a las situaciones de violencia que sufrió, la mujer contó que el hecho más violento se produjo cuando descubrió que su pareja tenía una doble vida. "Le quité el teléfono, me encerré en la habitación. Él destruyó la puerta, entró, me agarró de los pelos, me suspendió en el aire y me trajo arrastrando hasta donde estaban mis hijos", explicó la víctima.

Según denunció la damnificada, desde entonces los hechos fueron reiterados. "Nunca hice denuncia. Siempre tuve miedo y hoy lo tengo", enfatizó la víctima quien contó que su ex la amenazó con "hacerla boleta" si hacía denuncias.

"Mi hijo no puede hablar y solo se expresa a través de sonidos guturales, además hay que higienizarlo, sólo mueve muy lentamente sus manos y las piernas las tiene inmóviles y él, que siempre fue un incumplidor ahora quiere llevárselo", explicó la víctima.

La mujer aclaró que no es su afán evitar el contacto, sólo quiere que la Justicia investigue las condiciones en las que su hijo se encontrará cuando esté al cuidado de su padre. Sobre eso expresó: "En una oportunidad lo trajo envuelvo en bolsas de consorcio hasta el cuello, porque mi hijo había defecado y él no quería limpiarlo. Otra vez lo llevó para comer y como él no estaba muy bien lo dejó en la casa de otro familiar con 40º de fiebre".

"Yo tengo miedo por mi vida por las amenazas que él me hace, pero temo más por la vida de mi hijo", finalizó.