Fotos Fue a despertar a su hijo y lo encontró pendiendo del ventilador, sin vida

05/01/2019 -

La peor determinación tomó un adolescente bandeño, residente en el Bº El Villa Suaya, quien le puso fin a su vida ahorcándose, dentro de su habitación, aparentemente, aprovechando que todos dormían. El trágico hecho que enluta a una familia santiagueña se registró en la esquina de Monteagudo y Ruta 64, cuando una mujer -minutos después de las 10 de la mañana de ayer- decidió despertar a su hijo, quien reside en la parte trasera de la propiedad. Cuando la mujer fue a golpear la puerta advirtió que el menor no contestaba por lo que comenzó a llamarlo. Al no obtener respuesta les pidió a otros miembros de la casa que derribaran la puerta. Una vez que lograron entrar descubrieron la dramática escena. El cadáver de la víctima pendía del ventilador de techo, sujeto con una manguera. De inmediato lograron bajarlo y pese a sus esfuerzos no lograron reanimarlo. De inmediato arribó al lugar personal de la Comisaría 14 junto con el médico de policía y el fiscal de turno -Dr. Álvaro Yagüe- quien supervisó el trabajo dentro de la habitación. La familia contó al repre s entant e de l a Unidad Fiscal que la víctima -identificada como Williams Cáceres- había pasado la noche consumiendo sustancias tóxicas fuera de la casa y al parecer regresó cerca de la madrugada. El médico sostuvo que por la rigidez que presenta el cadáver llevaba aproximadamente entre 6 y 8 horas sin vida. El cuerpo del adolescente fue trasladado a la morgue donde fue examinado por el forense, quien constató que se trató de una mue r t e por ahor camiento. Además, el facultativo médico indicó que la única lesión que presenta es un cuello es producto del surco que le provocó la manguera cuando estaba suspendido en el aire.