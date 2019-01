Morales descalificó a Milagro Sala: "Es una delincuente"

Fotos POSTURA. "No soy yo el que puede decir que sí o que no, todos los ciudadanos están en su derecho. Pero bueno, un delincuente que sea candidato a gobernador no me parece, no estoy de acuerdo", reflexionó.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, mostró su desacuerdo ante la pretensión de la dirigente social Milagro Sala, actualmente con prisión domiciliaria, de ser candidata a gobernadora de la provincia, al asegurar que se trata de "una delincuente" y una persona que "le haría mucho daño a la provincia".

Absolución

Gerardo Morales volvió a hablar de la reciente absolución de Sala en un juicio por tentativa de homicidio, fallo que había calificado de "vergonzoso", y dijo que "respetan" la decisión judicial, pero son un poder político y están en "derecho a emitir opinión", ello tras las críticas desde el Colegio de Magistrados de Jujuy en rechazo a "toda injerencia que menoscabe el sistema judicial".

Las declaraciones de Morales surgieron tras un acto en la capital provincial de entrega de equipamientos, en el que consultado por la prensa local no dudó en mostrarse en desacuerdo respecto de los recientes dichos públicos de Sala sobre ser candidata a gobernadora.

"Los jujeños no queremos volver a la violencia. No soy yo el que puede decir que sí o que no, todos los ciudadanos están en su derecho. Pero bueno, un delincuente que sea candidato a gobernador no me parece, no estoy de acuerdo", expresó.

Sobre las intenciones de Sala agregó que "le haría mucho daño a la provincia. Le ha robado mucho al pueblo", sostuvo.

"Yo creo que los jujeños tenemos que seguir apostando a este clima de paz, de respeto; más allá de las diferencias; que no haya cortes de ruta", aseguró Morales al reiterar que, de todas maneras, no se sabe "si la Justicia se lo permitirá o no".

"Vergonzoso"

Por otro lado, se refirió a las controversias que generó la calificación de "vergonzoso" el reciente fallo a favor de Milagro Sala - esto a través de declaraciones en la cuenta particular de Twitter del gobernador, pero también de la página oficial de gobierno- y dijo que está en su derecho opinar.

"Somos un poder político y emitir una opinión está en nuestro derecho. Está bien que el Colegio defienda las decisiones de los jueces. Puede no gustar una resolución, pero es de los jueces y hay que respetarla", aseguró.

Finalmente, remarcó que para los que dicen que maneja el Poder Judicial de Jujuy, el fallo es una muestra para que "vayan comprendiendo que acá hay Justicia independiente".

En el comunicado del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Jujuy se rechazaba "de plano toda injerencia fuera de los mecanismos institucionales que menoscaben el sistema y debiliten uno de los poderes de la República produciendo inseguridad, desconfianza y desestabilización del sistema jurídico instaurado".