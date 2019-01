Todo lo que hay que saber sobre las vacaciones con mascotas

Fotos SEGURIDAD. Advierten sobre los riesgos de que no se tomen los recaudos necesarios durante el viaje.

05/01/2019 -

La llegada de las vacaciones siempre es un placer para toda la familia y, en especial, para las mascotas, que disfrutarán de la compañía de sus dueños durante más tiempo. Cada vez son más las familias que cuentan con sus perros en las vacaciones y, debido a la demanda, un gran número de establecimientos y alojamientos los admiten.

Pero no hay que olvidarse de ellos al momento de organizar el viaje. Para que perros y gatos puedan disfrutar de esta aventura hay que estar atentos a algunas recomendaciones fundamentales.

Es conveniente llevar el certificado de vacunación, el certificado de salud, y las indicaciones para los tratamientos y primeros auxilios. Contar con su historia clínica será de gran ayuda en caso que necesite de asistencia. Además, se debe empacar su placa de identificación con tu número de teléfono, collar y correa, accesorios (cepillo, comedero y bebedero, juguetes, etcétera), medicamentos, su alimento y bolsas de residuos para juntar la materia fecal.

Seguridad en el vehículo

Los animales no deben viajar en el asiento de adelante. En efecto, deberán ser transportados en el asiento trasero y atados con correas de modo que no puedan saltar al asiento delantero y no viajen sueltos. En un choque a 100 kilómetros por hora, un perro de 20 kilogramos multiplica su peso por 30 y puede golpear a un objeto o a una persona como si pesara 600 kilos, transformándose en un proyectil. Además, una frenada brusca puede alterar a la mascota y provocar alguna reacción violenta. Tanto para su seguridad como la de los pasajeros, la mascota debe viajar en una jaula o amarrado con el cinturón correspondiente. Se puede conseguir cinturones de seguridad especiales para perros que van enganchados al sistema original del cinturón de seguridad del vehículo o bien a los bulones de fijación en los asientos.

Las jaulas transportadoras son ideales para los perros de pequeño tamaño como para los gatos, ya que éstos tienen un carácter diferente y no están acostumbrados a los viajes.